Зеленского обвинили в страхе перед конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский боится выступать перед конгрессом США из-за риска негативной реакции от республиканцев. Об этом сообщает издание Globe and Mail, которое ссылается на неназванный источник из Киева.

«Зеленский отменил свое выступление, потому что, как он понял, члены-республиканцы уже решили голосовать против более широкого запроса Белого дома на дополнительную помощь <…>, и Зеленский не хотел, чтобы казалось, что его речь не произвела должного впечатления», — сообщили в Киеве.

Автор материала считает, что отказ Зеленского от выступления свидетельствует о новом пике политического напряжения в Киеве, а в мире исчезает оптимизм и надежда на быстрое завершение конфликта на Украине.

До этого Вашингтон и Киев обсуждали воздействие на украинский конфликт разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Ранее рейтинг Зеленского оказался в два раза ниже, чем у Залужного.