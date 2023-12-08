«Абсолютно спонтанно»: Путин объявил об участии в выборах Путин объявил о выдвижении в президенты на выборах 2024 года

Владимир Путин выдвигается в президенты России. Он объявил об этом в разговоре с военными после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Представитель Кремля Песков назвал решение «абсолютно спонтанным», заявив, что оно стало «реакцией на обращения людей». В случае победы на выборах 17 марта 2024 года Путин возглавит Россию в пятый раз.

Действующий президент России Владимир Путин принял решение участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сообщил после торжественного вручения медалей «Золотая звезда» героям России.

Как сообщает ТАСС, после церемонии Путин провел беседу с участниками мероприятия, в ходе которой спикер парламента Донецкой народной республики, подполковник и герой ДНР Артем Жога попросил его принять участие в выборах. Путин ответил согласием.

«Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас такое время — я буду баллотироваться», — сказал Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение главы государства участвовать в выборах было «реакцией на обращение людей», а не «домашней заготовкой».

«Ему задали вопрос, и он на него ответил. Это абсолютно спонтанное [решение] <...> Это была реакция на обращение людей», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что предвыборная кампания Путина де-факто уже стартовала, однако де-юре еще не началась, так как его кандидатуру должна зарегистрировать Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Он также анонсировал участие главы государства в съезде партии «Единая Россия».

В случае победы на выборах Путин возглавит Россию в пятый раз. Впервые он стал президентом в 2000 году, через четыре года был избран на второй срок. С 2008 по 2012 год занимал пост премьер-министра, президентом тогда был Дмитрий Медведев — при нем была принята поправка, продлевающая срок полномочий президента с четырех до шести лет, самого Медведева это нововведение не коснулось.

В 2012 году пост главы государства вновь занял Путин, в 2018 году его переизбрали. Во время четвертого президентского срока Путина были приняты поправки в Конституцию, одна из которых предусматривает обнуление сроков действующего главы государства и его предшественников. Таким образом, Путин получил возможность избираться президентом в 2024 и 2030 годах.

7 декабря о планах выдвинуть кандидатуру Путина на выборах заявлял глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. В беседе с «Газетой.Ru» пресс-служба СРЗП подтвердила это. Еще в мае на съезде партии Миронов предложил делегатам не выдвигать своего кандидата, а поддержать действующего президента. По мнению лидера СРЗП, во время военных действий «может быть и не до выборов». Сам Миронов дважды баллотировался в президенты в 2004 и 2012 годах. Во время своей первой предвыборной кампании он заявил, что выдвигается как технический кандидат, чтобы поддержать Путина. В 2018 году лидер СРЗП уже не стал баллотироваться, но он был членом инициативной группы, которая выдвинула Путина.

Дата выборов назначена

Выборы пройдут 17 марта 2024 года. За эту дату единогласно проголосовали 162 члена Совета Федерации. 8 декабря Центризбирком утвердил проведение трехдневного голосования: 15, 16 и 17 марта.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она также привела данные опроса ВЦИОМ, согласно которым «удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян».

«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», – сказала она.

Памфилова добавила, что из-за текущей геополитической обстановки дистанционное электронное голосование из-за рубежа не предусмотрено. Также под вопросом проведение выборов на новых территориях, так как там введено военное положение. Памфилова планирует проконсультироваться с силовыми ведомствами и изучить, возможно ли проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Другие претенденты

Россияне старше 35 лет могут заявить о своем желании участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев до 27 декабря включительно. Партии же могут выдвинуть своих кандидатов до 1 января.

Крупные российские партии уже назначили даты предвыборных съездов: «Единая Россия» проведет его 17 декабря, ЛДПР — 19 декабря, КПРФ и «Справедливая Россия - За правду» (СЗРП) — 23 декабря.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в конце ноября заявил, что на съезде партия «выдвинет целую команду», однако о своем участии в выборах не объявил.

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский в интервью РБК заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, если соберет 10 млн подписей. На начало декабря, по его словам, собрано «несколько сотен тысяч». При этом в 2019 году Явлинский говорил, что больше не планирует баллотироваться в президенты.

О желании участвовать в выборах также сообщил находящийся в СИЗО Игорь Гиркин (Стрелков) – бывший министр обороны ДНР. Ему грозит до пяти лет за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Технически до оглашения приговора Стрелков может выдвинуть свою кандидатуру и даже стать президентом. После – нет, так как россияне с непогашенной судимостью не могут претендовать на пост главы государства.

Кроме того, выдвинуть свои кандидатуры хотят экс-депутат Госдумы, член совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин и экс-депутат городской думы Ржева, журналистка Екатерина Дунцова. В конце ноября газета «Ведомости» сообщила, что Надеждин договорился о выдвижении с партией «Гражданская инициатива», которая на выборах 2018 года выдвинула Ксению Собчак. При этом сам депутат в ноябре сообщал о договоренности с Дунцовой о совместном сборе подписей.

Кроме того, весной 2023 года «Офицерское собрание России» заявило о выдвижении кандидатуры капитана морской пехоты и ветерана боевых действий в Чечне Ивана Отраковского, а летом о намерении участвовать в выборах сообщал экономист Устин Чащихин.