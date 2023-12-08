Военная операция на Украине, день 653-й

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США добиваются того, чтобы России в конце 2024 года пришлось пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они (россияне - Прим. Ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», — заявил представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института.