Штурмовики ВДВ РФ взяли под контроль несколько украинских опорных пунктов в районе Артемовска, сообщили в Минобороны РФ.
США добиваются того, чтобы России в конце 2024 года пришлось пойти на переговоры по урегулированию на Украине на выгодных для Киева условиях. Об этом сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
«Мы бы хотели, чтобы в конце будущего года украинцы оказались на таких позициях, при которых России пришлось бы принимать решение: или они (россияне - Прим. Ред.) должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, всей территории Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление», — заявил представитель Белого дома, выступая на форуме Аспенского института.
Бойцы ВДВ РФ под Артемовском поразили несколькими FPV-дронами блиндаж с украинской пехотой, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
Около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, было в действительности направлено в военно-промышленный комплекс США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 82 боеприпаса, сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Модернизированные танки Т-80БВМ Западного военного округа уничтожили артиллерийские позиции на Купянском направлении.
«По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.
Британское правительство еще не согласовало бюджет на помощь Украине в 2024 и 2025 гг., но обязательно это сделает, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
«Мы еще не решили по поводу 2024 и 2025 годов. Но нет сомнений, что мы выделим настолько существенную помощь, насколько это будет возможно», — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
США не могут пообещать оказание дальнейшей помощи Украине из-за отсутствия согласия конгресса на выделение ей финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. «Мы не в состоянии дать это обещание (о продолжении помощи. — прим. ред.) Украине, принимая во внимание то, как обстоят дела... У нас осталось тут несколько недель, а потом у нас закончатся (выделенные ранее средства. — прим. ред.)», — сказал представитель Белого дома на брифинге (цитата по ТАСС).
Джон КирбиAlex Brandon/AP