«Ни за кем бегать не собираемся»: в России оценили возможность переговоров с Украиной «Известия»: Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны

Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, однако «ни за кем бегать не собирается». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник. Возможным посредником может стать Венгрия — глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов дать площадку для переговоров.

Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его словам, главным условием для начала обсуждений является готовность Запада и Украины к конструктивному разговору с Россией.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», — заявил при этом источник «Известий».

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам.

«Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я говорю, с той стороны ничего не слышим», — говорил Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сентябре.

В своей публикации «Известия» указывают, что посредником между Россией и Украиной может стать Венгрия. На прошлой неделе глава МИД страны Петер Сийярто в интервью изданию заявил, что Будапешт все еще готов оказать посреднические услуги. Он напомнил, что еще в феврале 2022 года обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Когда бы это ни было нужно — стать посредником или обеспечить площадку для переговоров с едиными правилами для всех — мы готовы», — говорил Сийярто.

Один шанс уже упущен

На прошлой неделе стало известно о срыве заключения каких-либо договоренностей Украины с Россией в марте 2022 года, когда делегации конфликтующих сторон собирались в Стамбуле.

«Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт», — рассказал в интервью телеканалу «1+1» глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Однако за продолжение боевых действий после переговоров выступил Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании. Политик убедил власти Украины не подписывать никаких соглашений с Россией и предложил «просто воевать».

«Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но [президент Украины Владимир] Зеленский выбрал войну», — заявил в ответ помощник президента РФ Владимир Мединский (в 2022 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной).

Он рассказал, в апреле 2022 года был готов предварительный текст мирного договора, но «главные хозяева» из США «отсоветовали» Зеленскому подписывать документы. «Таким образом, шанс закончить войну был упущен», — сказал Мединский.

Британия — за переговоры

Издание Daily Express сообщило, что дипломаты Великобритании готовятся «оказать давление на Киев, чтобы он сел за стол переговоров».

По данным издания, на такой шаг их толкает отсутствие успехов ВСУ в контрнаступлении, которое «в значительной степени рассматривается как неубедительное».

В статье говорится о растущем давлении на Владимира Зеленского, армия которого терпит поражения, а самого политика активно критикуют внутри страны.