Херш рассказал о тайных переговорах России и Украины. Их ведут военные Журналист Херш заявил о тайных переговорах между РФ и Украиной по линии военных

Журналист Херш сообщил о тайных переговорах Москвы и Киева. По его утверждению, диалог ведется на уровне военачальников: главы российского Генштаба Герасимова и главкома ВСУ Валерия Залужного. Обсуждаемый план предполагает сохранение за РФ Крыма и Донбасса. Украина в ответ просит разрешить ей вступить в НАТО, но обязуется не размещать у себя войска и вооружения альянса.

Журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил о «серьезных мирных переговорах между Россией и Украиной». По его словам, диалог ведется на уровне начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

»»

По заявлению журналиста, что украинскому правительству «исключительно сложно» согласиться на переговоры с Москвой из-за того, что президент государства Владимир Зеленский не хочет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако украинские военные решили договариваться с российской стороной даже без его желания.

«Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас», — сказал мне американский чиновник», — написал Херш.

По информации журналиста, сейчас стороны обсуждают следующие условия: границы фиксируются там, где они сейчас находятся де-факто. Россия хочет сохранить Крым, а также присоединившиеся к ней ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Украина в ответ требует, чтобы Москва не возражала против ее вступления в НАТО. При этом Киев обязуется не размещать у себя войска и наступательные вооружения альянса. Белый дом, по утверждению Херша, «полностью против» такого соглашения.

В начале ноября Залужный признал, что конфликт на Украине зашел в тупик и «глубокого прорыва не будет». После этого издание The Economist сообщило о конфликте между Залужным и Зеленским, поскольку первый публично опроверг более оптимистичные позиции второго.

1 декабря Зеленский заявил о «новой фазе войны» и планах начать строительство оборонительных укреплений по всей Украине.

Российская сторона неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной. Однако Зеленский еще в октябре 2022-го подписал указ, который констатирует «невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным». «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — заявил тогда украинский президент.

В конце ноября германская газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщила, что США и Германия намерены склонить Зеленского к переговорам с Россией. По заявлению источников, поэтому они поставляют ВСУ только то оружие, которым можно удерживать нынешние позиции, но не наступать вперед.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию, что дальше так продолжаться не может. <...> Он должен по собственной воле обратиться к нации и объяснить, что нужно вести переговоры», — подчеркнул собеседник издания.