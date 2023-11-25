«Вопрос близкого будущего»: Киев получит от Запада корабли для защиты «зернового коридора» Зеленский: Запад передаст Украине военные корабли для охраны судов в Черном море

Запад предоставит Украине военные корабли для охраны судов, проходящих по «зерновому коридору» в Черном море. Договоренность об этом уже достигнута, заявил Владимир Зеленский. Он также анонсировал получение Киевом «очень мощных» систем ПВО для защиты Одесской области — через ее порты вывозится украинское зерно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с западными союзниками о получении военных кораблей для защиты судов в «зерновом коридоре» в Черном море. Его слова приводит «Украинская правда».

«Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего», — сказал глава государства.

Кроме того, он анонсировал передачу Украине «очень мощных» комплексов противовоздушной обороны для защиты Одесской области, из портов которой отправляются суда с украинским зерном. По словам Зеленского, запрос на эти комплексы был передан странам Запада и «уже согласован».

Украинский президент также назвал создание «зернового коридора» без участия России «одним из крупнейших достижений» за год. В середине ноября Зеленский сообщил, что с момента создания «коридоров» в Черном море в августе 2023 года Украина экспортировала через них четыре миллиона тонн грузов.

Что такое «зерновой коридор»

17 июля Россия объявила о прекращении участия в зерновой сделке — договоренности между РФ, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Сделка действовала с 22 июля 2022 года и предусматривала не только вывоз украинского зерна, но и снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Свой выход из соглашения Москва объяснила невыполнением его второй части.

Зеленский объявил о готовности Украины продолжить выполнение поставок зерна по черноморскому коридору без участия России. Первое после прекращения сделки судно с сельскохозяйственной продукцией вышло из порта Одессы в августе 2023 года, им стал контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга.

В октябре министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что украинским «коридором» в Черном море воспользовались более 40 судов: более 20 — вышли из украинских портов, еще 25 — прибыли в Одесскую область.

Зачем защита «зерновому коридору»

После выхода России из зерновой сделки министерство обороны РФ заявило, что будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Черному морю, как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. По заявлению ведомства, страны, под флагами которых идут эти суда, «будут считаться вовлеченными в украинский конфликт» на стороне Киева.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев готов пойти на любые риски для вывоза зерна по Черному морю. При этом в конце августа он призывал страны Запада обеспечить безопасность зернового коридора.

Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подчеркивал, что гарантий безопасности для судов, проходящих по коридорам в Черном море, нет. Он заявлял, что судовладельцев и капитанов об этом предупредили.

В октябре президент России Владимир Путин объявил, что Воздушно-космические силы России начнут постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем. По его словам, патрулирование будет осуществляться в нейтральной зоне, к нему привлекут истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».