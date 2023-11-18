«Подорвалось на плавучей морской мине». В Черном море повреждения получило судно с зерном

На мине в Черном море подорвался балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы, написало агентство Reuters со ссылкой на источники. Повреждения оказались незначительными. Сухогруз, как пишет издание, направлялся в румынский порт Констанца. Украина открыла временные маршруты для торговых судов в августе — почти через месяц после выхода России из соглашения по зерну. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Сухогруз Georgia S

Балкер, перевозивший зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море, предположительно, подорвавшись на мине, написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение морских специалистов и источник в правительстве Украины.

«Торговое судно, перевозившее зерно, получило повреждения у берегов Украины и, вероятно, подорвалось на плавучей морской мине», — говорится в материале.

Несколько морских специалистов и источников в торговых кругах заявили, что речь идет о балкере Georgia S, идущем под флагом Либерии с грузом пшеницы. По данным собеседников издания, судно вышло из порта Южный в Одесской области и получило повреждение в открытом море.

Источник в аналитической компании MarineTraffic уточнил агентству, что сухогруз направлялся в румынский порт Констанца. По данным источника в украинском правительстве, балкер мог попасть на плавучую мину. Повреждения, которые получил балкер, являются незначительными, пишет Reuters.

Как пишет одесское издание «Думская», взрывное устройство сработало вдали от Georgia S, но капитан все равно подал сигнал бедствия.

Зерновая сделка

Россия вышла из «Черноморской зерновой инициативы» 17 июля 2023 года. В рамках соглашения российская сторона предоставляла судам с украинским зерном специальный коридор, а также гарантировала помощь в экспорте зерна и удобрений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва вышла из соглашения из-за невыполнения российских условий, выдвинутых при заключении сделки. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

В связи с выходом из сделки Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. Морской гуманитарный коридор закрыли, координационный центр в Стамбуле — расформировали.

При этом в Минобороны вскоре заявили, что Россия будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, а значит, законными целями российских войск. В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Сделку по вывозу зерна из украинских портов заключили 22 июля 2022 года, в соглашении приняли участие Турция, ООН, Россия и Украина. После выхода России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изначально подписывались два отдельных соглашения: одно — Украина, Турция и ООН, другое — Россия, Турция и ООН. По его словам, Россия расторгла договор с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Другой договор продолжает действовать, полагает глава Украины.

После выхода России

18 июля Зеленский заявил о готовности Украины продолжить выполнение поставок зерна по черноморскому коридору и без России при поддержке Турции и ООН. Положительный отклик он тогда не получил. 10 августа, почти через месяц после выхода России из соглашения, Украина открыла временные маршруты для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. Киев отказался давать судам гарантии безопасности. При этом в Военно-мирских силах Украины предупредили о сохранении минной опасности и «угрозы со стороны России».

23 октября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что страна с августа экспортировала по временному коридору почти 700 тыс. тонн зерна.

19 октября правительство Турции заявило о намерении продолжить принимать меры для возобновления зерновой сделки. 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не видит альтернативы зерновой сделке с Россией для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш 8 ноября заявил, что возобновление зерновой сделки является сложной, но выполнимой задачей. В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил ход выполнения условий России для возобновления сделки «на нуле», несмотря на усилия представителей ООН.