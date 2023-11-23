Армения не приехала на саммит ОДКБ. В Ереване ответили, собираются ли покидать альянс Кремль выразил сожаление из-за отказа Армении участвовать в саммите ОДКБ

Армения отказалась присутствовать на саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Тем не менее в МИД страны заверили, что Ереван не собирается выходить из организации. Замглавы МИД Армении Сафарян заявил, что между Москвой и Ереваном сохраняются рабочие отношения, несмотря на разногласия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Армения не рассматривает вопрос о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил заместитель главы МИД страны Мнацакан Сафарян в беседе с «Sputnik Армения». По его словам, Ереван также не намерен закрывать российскую военную базу в Гюмри.

«На данном этапе, на данный момент в нашей повестке таких вопросов нет», – сказал Сафарян.

Заместителя главы армянского МИД спросили, как он оценивает отношения Еревана и Москвы. Сафарян заверил, что между странами рабочие отношения.

«Естественно, есть разногласия по некоторым вопросам. Продолжаем работу по реагированию на них», – отметил Сафарян.

В Минске 22 ноября состоялось заседание Совета глав министерств обороны ОДКБ, а 23 ноября – саммит. Туда приехали представители всех стран-членов организации, кроме Армении. В Ереване ранее обвинили ОДКБ в невыполнении возложенных на нее обязательств.

Во время саммита организаторы не стали убирать флаг Армении. Государственный символ страны присутствует и на фотографии лидеров стран-участников, и во время заседания. Перед началом сессии глава МИД Белоруссии Сергей Алейник подчеркнул, что сохранение солидарности и единства членов организации — самое главное. По этой причине сразу после саммита генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов посетит Армению, пишет ТАСС.

«Мы договорились, что по итогам саммита генеральный секретарь ОДКБ посетит Ереван и все решения, которые проходили окончательную доработку в рамках согласительной комиссии, передадим нашим армянским партнерам, коллегам и будем рассчитывать, что они присоединятся к ним», — сказал Алейник.

Глава белорусской дипмиссии добавил, что во время встречи удалось согласовать практически все 15 документов. Их вынесут на рассмотрение и утверждение глав стран-участниц. Алейник подчеркнул, что это законно и без присутствия представителей Армении, хотя все решения принимаются при согласии всех членов:

«Они принимаются консенсусом. И у меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой Араратом Самвеловичем Мирзояном. Мы обсудили в том числе эти вопросы и механизмы принятия решений».

Тасмагамбетов отметил, что речи о выходе Армении из ОДКБ не идет, сообщает ТАСС.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы намерены их решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без причины», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что Ереван не принимает участия в саммите ОДКБ.

«Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне», — заявил Песков.

Почему Армения не поехала на саммит

ОДКБ создавалась как международная организация для защиты интересов стран-участниц, в том числе в области безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, апеллируя к юридической базе соглашения между государствами, заявил, что не видит преимуществ от присутствия в стране военных баз России и что организация не отреагировала должным образом на «вызовы безопасности Армении»:

«При всем уважении к нашим коллегам, мы лишь фиксируем, что для нашей общественности также непонятно, зачем мы каждый раз отправляемся [на встречи ОДКБ], повторяем одно и то же, не получаем ответа и возвращаемся. Де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении».

Более того, страна решила искать новых партнеров в сфере безопасности. Так, Ереван договорился о военном сотрудничестве и поставках оружия с Индией и Францией.