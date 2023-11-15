«Не обижайтесь»: Армения ищет новых партнеров в сфере безопасности

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Ереван не готовит почву для выхода из ОДКБ, несмотря на решение не ехать на следующее заседание объединения в Минске. В то же время политик признал, что ищет новых партнеров для поставок оружия и боеприпасов, а прежних просит «не обижаться». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Еревана попыткой усидеть на двух стульях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг подозрения в том, что Ереван, не участвуя в мероприятиях ОДКБ, готовит почву для выхода из организации.

«Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», — ответил политик на соответствующий вопрос оппозиционного депутата.

При этом в стратегическом смысле Ереван, по крайней мере пока, не собирается заявлять об изменении политики, заверил Пашинян.

«Если вы спрашиваете, какова наша политика в стратегическом смысле, мы не собираемся заявлять об изменении любой политики, пока мы не заявили или не решили покинуть ОДКБ, так как в этом случае возникнет определенный диссонанс», — пояснил он.

Премьер-министр Армении также заявил, что ОДКБ по-прежнему отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике. Ранее Пашинян отмечал, что не видит преимуществ от присутствия в стране военных баз России.

«ОДКБ, несмотря на свои юридические обязанности, не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении. При всем уважении к нашим коллегам, мы лишь фиксируем, что для нашей общественности также непонятно, зачем мы каждый раз отправляемся (на встречи ОДКБ. — «Газета.Ru»), повторяем одно и то же, не получаем ответа и возвращаемся. Де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении», — отметил он.

По словам Пашиняна, если бы Ереван и дальше «хранил молчание», это означало бы, что армяне «разделяют мировоззрение, которое может угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении».

Бывший министр обороны и глава оппозиционной парламентской фракции «Армения» Сейран Оганян осудил отказ Пашиняна от участия в мероприятиях ОДКБ. «В сложной военно-политической ситуации, в условиях углубляющихся угроз не участвовать в мероприятиях ОДКБ означает ставить под угрозу наш регион и безопасность Армении», — считает Оганян.

По его мнению, «проблемы с соседями» нужно решать именно на таких площадках, как ОДКБ.

Новые партнеры

Вместе с тем премьер-министр Армении заявил, что государство ищет новых партнеров для поставок оружия и боеприпасов, а прежних просит «не обижаться».

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо», — признал Пашинян.

Ранее армянские власти уже вступили в довольно плотное военно-техническое сотрудничество с Индией, а также подписали первые соглашения о поставках оружия с Францией.

Реакция России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала звеньями одной цепи отказ Пашиняна участвовать в сессии ОДКБ, расширение поставок Армении западного вооружения и заявления секретаря Совбеза республики Армена Григоряна о евроинтеграции.

По словам Захаровой, Ереван хочет сохранить отношения в Евразийском экономическом союзе, но предпринимает такие шаги в сфере безопасности, которые «наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России».

«Это что, попытка усидеть на двух стульях? <...> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — заявила дипломат.

Отказ от приглашения

Накануне Пашинян проинформировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.

В Кремле заявили, что сожалеют о решении Пашиняна.

«Можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьера Армении. «И исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент [Лукашенко] предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию», — добавили в Минске.

13 октября Пашинян не приехал на встречу глав СНГ в Бишкеке, сославшись на «ряд обстоятельств». На саммит приехали лидеры всех государств, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В сентябре Армения отозвала с должности постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова, занимавшего пост с 2018 года. Новый глава дипмиссии так и не назначен.