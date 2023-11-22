«Давайте поговорим»: Зеленский призвал Трампа поделиться его мирным планом

Депутат Рады Евгений Шевченко предложил провести «разведывательные политические консультации» с Россией, чтобы узнать условия потенциального мирного договора. По его словам, лучше это сделать до выборов в США, так как к власти может прийти Дональд Трамп, а от него неизвестно чего ждать. На этом фоне Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его мирный план, если у американского политика он действительно есть.

Депутат Верховный рады Евгений Шевченко в беседе с директором украинского «Института глобальных стратегий» Вадимом Карасевым рассказал, какие шаги необходимо предпринять до начала мирных переговоров России и Украины. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Говорит и доказывает Вадим Карасев».

В ходе разговора политик заявил, что по завершении конфликта Украине нужно «максимально забрать назад свои территории, максимально вернуть людей, максимально восстановить страну», а также обеспечить себе гарантии безопасности. Шевченко считает, что в исторической перспективе точкой урегулирования станет договор ООН:

«Будет новый договор, которым будет внесено изменение в устав Организации Объединенных Наций, который будет утвержден Советом Безопасности ООН, в котором точку поставят в этом противостоянии в Украине.

Не в геополитическом смысле холодной войны России и США, она может продолжаться с фактором Китая, Тайвани, там черт ногу сломает. Нам туда лучше не лезть, а выйти... из этого противостояния политического».

Шевченко уточнил, что сейчас никто точно не знает, в каких границах остановится военный конфликт. Однако он полагает, что указанный им правовой документ сможет остановить конфликт на Украине примерно через три года.

Консультации вместо переговоров

«Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз», — считает Шевченко.

По его мнению, начать консультации стоит уже сейчас, поскольку скоро в США пройдут выборы. Никто не знает, кто будет следующим президентом Америки. Возможно, им окажется Дональд Трамп, от которого неизвестно чего можно ожидать.

«Это будет другая ситуация, тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся», — подчеркнул Шевченко.

При этом политик говорит именно о консультациях, а не на переговорах. На вопрос, стоит ли проводить встречи Украины и России на территории Белоруссии, он ответил, что это может решить только действующий украинский президент Владимир Зеленский.

Во время беседы Шевченко также прокомментировал и возможный третий «майдан». Он заявил, что не является приверженцем смены власти подобными методами, а Зеленский стал президентом в ходе выборов, то есть «демократическим законным способом».

Зеленский готов говорить с Трампом

В то время как Шевченко опасается прихода Трампа к власти, Зеленский выразил готовность обсуждать с ним условия урегулирования конфликта. В беседе с корреспондентом телеканала Fox News Бенджамином Холлом украинский лидер призвал поговорить с Трампом и дать ему высказаться, чтобы понять, какие шаги предусматривает его «формула мира»:

«Я готов. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной».

Во время интервью Зеленский отметил, что военные действия можно остановить, если «отдать России Донбасс и Крым», но Украина не согласится на такой мирный план.

Ранее Трамп утверждал, что при его президентстве конфликта на Украине не было бы и что он может решить его за 24 часа. После этих слов украинский лидер пригласил бизнесмена в Киев, но Трамп отказался.

«Дружить с Россией? Нет»

О мирных переговорах Зеленский высказался и в интервью британской газете The Sun:

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет»

По его словам, в настоящее время Москва не намерена прекращать военные действия, поэтому не стоит говорить о том, что мир должен быть заключен любой ценой.

Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР в октябре высказался об условиях возможных переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что РФ к ним готова, «в том числе используя предложение наших китайских друзей». Киеву же, по его словам, придется сначала отменить запрет о диалоге ( украинский президент Владимир Зеленский издал декрет против мирных переговоров. — «Газета.Ru»).