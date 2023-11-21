«Сменят президента. Возможно, не убьют». Когда на Украине ждут третий «майдан»

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о том, что в стране готовится «Майдан-3» — переворот, который российские спецслужбы якобы готовят для свержения действующей власти. Украинские эксперты указывают, что «майдан» никогда был российской технологией и отмечают, что вряд ли массовые демонстрации возможны в стране, где объявлено военное положение. Председатель Госдумы Вячеслав Володин же считает, что Зеленский своими действиями приближает возникновение нового «майдана». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил, что российские спецслужбы планируют операцию по его свержению.

«Операция называется «Майдан-3». Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Имею в виду, что это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть <...>. Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года», — рассказал Зеленский.

В интервью Зеленский заявил, что «пять или шесть» покушений на него были сорваны украинскими спецслужбами. По его словам, самым запоминающимся был первый раз – из-за своей новизны. Последующие попытки уже представляли меньший интерес, он объяснил это, сравнив со снижением опасений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Есть мнение, что «майдан» уже идет

Это уже второй раз менее чем за неделю, когда Зеленский говорит о готовящемся «Майдане-3». Аналогичное заявление он сделал агентству Bloomberg.

По данным президента Украины, Россия готовит операцию по дезинформации украинского общества, чтобы создать раскол и посеять хаос в стране, которые приведут к смещению действующей власти. Такая информация Зеленскому поступала от украинской разведки и западных партнеров.

«Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — сказал президент.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии изданию NV, что «российская информационная атака уже производится».

«Это не одна тема, это параллельно усиление ряда конфликтных событий внутри страны. Это усиление внутренних разногласий с внедрением обычных русских и пропагандистских нарративов», — сказал Юсов.

Не наш метод

В своей публикации издание «Страна» обратило внимание, что участники массовых протестов в конце 2013-го — начале 2014-го заявили, что к «майданам» на Украине Россия никогда не имела отношения.

«Ни первый, ни второй Майдан не были каким-то технологиями России, потому что это был народный протест против как раз пророссийского режима Януковича. Поэтому и третий Майдан не может называться технологией России», — написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналист, участник протестов Юрий Бутусов.

Политолог Руслан Бортник напомнил «Стране», что на Украине сейчас действует военное положение и массовые демонстрации запрещены.

«Так что не думаю, что с плакатами с опасными для власти призывами кто-то выйдет», — сказал Бортник.

В России «майдан» считают источником всех бед

На слова Зеленского обратили внимание и в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что, по его мнению, новый «майдан» неизбежен.

«Зеленский заявляет, что боится нового Майдана. Из страха перед будущим цепляется за личную власть. Потеряв поддержку украинского народа, чтобы сохраниться, отменяет выборы. Тем самым приближая неизбежность нового «майдана», — написал Володин.

21 ноября исполнилось 10 лет с начала «евромайдана» (Майдан-2) в Киеве.

«Мы называем это «майдан», но на самом деле это был переворот, силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Надо вещи называть своими именами. То, что он спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран. Это тоже ни для кого не тайна», — сказал