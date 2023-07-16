Пара слов для Путина и Зеленского. Трамп объяснил, как он помирит Москву и Киев за 24 часа

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов. По его словам, он хорошо знает президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, и ему будет достаточно сказать каждому по одной фразе. Ранее Трамп осудил решение президента Джо Байдена передать Киеву кассетные боеприпасы, а также неоднократно предлагал свои усилия для поиска мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году сможет добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение суток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он сказал бы президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому всего по одной фразе:

«Я очень хорошо знаю Зеленского и Путина. И у меня отличные отношения с ними. Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, нужно заключать сделку». Я бы сказал Путину: «Если вы не заключите сделку, мы дадим ему [Зеленскому] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется». Я бы заключил такую сделку за день».

Также Трамп отметил, что президенты находятся «на вершине игры, они умные люди. Они резкие, жесткие и жестокие, и это позволяет им оставаться на вершине». Трамп также напомнил о своем отношении к нынешнему президенту США Джо Байдену, отметив, что он не способен иметь дело с мировыми лидерами.

Угроза третьей мировой

11 июля Трамп осудил решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы. Заявление экс-президента опубликовал в Twitter его сын Дональд Трамп-младший.

«Джо Байдену не следует все больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине», — заявил Трамп.

По его словам, Байден напротив должен остановить конфликт и прекратить разрушения, вызванные «некомпетентной администрацией США». Трамп добавил, что аргумент Вашингтона о решении кассетные боеприпасы из-за нехватки других снарядов, только подчеркивает необходимость срочного прекращения «вышедшего из-под контроля» конфликта.

Призывы к миру

Трамп с самого начала российской спецоперации на Украине призывает стороны к мирному урегулированию конфликта. Так, 2 июня он заявил, что в случае победы на выборах 2024 года организует прямые переговоры Москвы и Киева, которые дадут результат в течение суток:

«Мы поможем людям. Я хочу остановить войну, я не хочу, чтобы она продолжалась. Я могу остановить это за 24 часа. Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности».

Его слова прокомментировал Зеленский, отметив, что не понял Трампа. Также он заявил, что Байден помогает больше, нежели Трамп.

«Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и завершил войну. Он мог тогда это сделать, когда он был [президентом]. Но этого не произошло. Да, вопрос был не такой острый – потому что не было полномасштабного вторжения. Но были оккупированы наши территории»,

– сказал Зеленский.

30 июня Трамп предположил, что Украине, возможно, придется уступить часть своих территорий России, чтобы остановить конфликт. По его словам, в случае возобновления контактов, потребовался хороший посредник, которого в настоящее время нет.

«Я думаю, что они имеют право оставить себе бóльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — сказал Трамп.

В ответ на это советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки ради мира.

«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения «территория в обмен на мир» неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны», — написал Подоляк в Twitter.

Позицию Трампа по российско-украинскому конфликту поддерживал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 8 июля, комментируя заявление Байдена об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО в 2021 году, Медведев заявил, что нынешняя американская администрация нацелена на доминирование и ограничение других стран.

Также он предположил, что Байден страдает деменцией: «Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев».