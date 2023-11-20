«Последний из могикан»: умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

В возрасте 79 лет умер российский политик, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Свою карьеру чиновник начинал как железнодорожник, а в политику, по его собственным словам, его «заставили идти». Кемеровскую область Тулеев возглавил во время перекрытия железных дорог шахтерами и руководил регионом более 20 лет, в том числе и когда произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня».

На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата», — написал на своей странице во «ВКонтакте» нынешний глава региона Сергей Цивилев.

Прощание с Тулеевым состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва. Об этом сообщается на сайте Кузбасского регионального института профессионального образования, ректором которого экс-губернатор работал в последние годы.

close 100% Председатель исполнительного комитета областного Совета народных депутатов Аман Тулеев выступает на общегородском митинге во время 12-часовой политической забастовки шахтеров, 1990 год Б. Коробейников/РИА Новости

Издание NGS42.RU со ссылкой на осведомленный источник уточнило, что Тулеева похоронят на Центральном кладбище Кемерово № 1 рядом с сыном Андреем (который погиб в ДТП в 1998 году).

«О мертвых либо хорошо, либо никак»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина и Тулеева были прекрасные личные отношения, они неоднократно общались. По словам пресс-секретаря главы государства, президент РФ всегда высоко ценил политика.

«Аман Гумирович был государственником, — отозвался о покойном председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие. Возглавляя более двадцати лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса».

close 100% Президент РФ Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, 2002 год Владимир Родионов/РИА Новости

В комментарии «Газете.Ru» российский писатель Евгений Гришковец, который родился в Кемерово, так отреагировал на новость о кончине политика: «Ничего хорошего сказать не могу. А о мертвых либо хорошо, либо никак». Депутат от Кемеровской и Томской области Олег Матвейчев также отказался от комментариев.

Как железнодорожника «заставили идти в политику»

Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск Туркменской ССР (сейчас это город Туркменбаши в Туркменистане).

В 1964-м с отличием окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта. Свой трудовой путь начал в том же году с работы стрелочником на железнодорожной станции Краснодар-1, а затем стал дежурным по железнодорожной станции Мундыбаш Кемеровской области.

«Есть такая сложная профессия — дежурный по станции. Это когда управляешь поездами и все время, как шахматист, должен думать, куда составы выставить, а вечно не хватает путей.

Все это повлияло, конечно, на характер, на становление, потому что я должен был моментально принимать множество решений. Тяжелые были смены, выжатый как лимон приходил», — рассказывал Аман Тулеев в интервью РИА Новости в марте 2018 года.

В 1988 году будущий политик дослужился до начальника Кемеровской железной дороги. В том же интервью он рассказывал, что его «заставили идти в политику»:

«Когда избирали депутатом областного совета, я плакал и не хотел. Представляете, я железнодорожный генерал, в форме, я гордился этим. А когда меня заставили идти в политику, я кому только не писал, господи, вразуми!

Когда ты привык к дисциплине, организованности, четкому ритму, графику, а приходишь в эту неразбериху, болтовню, склоки… Год, наверное, я шатался. Просыпался: как поезда прошли? А потом думал: какие поезда, ты же депутат».

Тулеев был сенатором от Кузбасса, возглавлял заксобрание Кемеровской области, был главой администрации региона, трижды баллотировался в президенты.

«Аман, надо!»

Тулеев был главой Кемеровской области почти 21 год — с 1997 по 2018 год.

В своих соболезнованиях Цивилев напомнил, что его предшественник возглавил Кузбасс в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе (в 1990-е шахтеры и население угольных регионов в знак протеста против невыплат зарплаты блокировали железнодорожные магистрали. — «Газета.Ru»).

close 100% Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его кукла из телевизионной программы «Куклы» на канале НТВ, 2000 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

«Тогда президент Борис Николаевич Ельцин пригласил меня к себе в Кремль. Я прихожу, он сам в домашней одежде, а с ним Сергей Ястржембский (пресс-секретарь президента). Я не понимаю, зачем пригласили. Они беседуют между собой, а меня как будто в кабинете нет. Ельцин говорит: «Я думаю, он вытянет. А нам хорошо, мы скажем — видите, нам все равно, демократ или коммунист, он дело делает», — говорил Тулеев в интервью.

Он вспомнил слова Ельцина, который сказал при его назначении: «Аман, надо!»

«Я аж вздрогнул. Потому что войной гражданской уже пахло, стенка на стенку шли. Потом в самое пекло попал: Транссибирский ход перекрыли, поезда не идут, пассажиры сидят день и ночь, костры, опасно было. Жуть все это время.

150 тысяч шахтеров на улице, постоянно это стучание касками. До сих пор снится. Страшное время», — делился впечатлениями политик.

В интервью за несколько недель до «Зимней вишни» чиновник высказался о том, что занимает пост губернатора, несмотря на немолодой возраст:

«Мне еще так говорят: ты ж старый, откуда такой динозавр, последний из могикан, Акела из «Маугли». Какое мое отношение к этому? Вот говорят, нужно всех поменять на молодых. Скамейка запасных обязана быть, и она у нас есть, четкая, понятная. <...> Поэтому все зависит от личности, индивидуальности каждого, лишь бы он делал дело».

До и после «Зимней вишни»

Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора 1 апреля 2018 года — спустя неделю после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе малолетняя племянница политика.

Что случилось в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Очаг возгорания был на последнем этаже, где находились игровые комнаты и залы кинотеатров.



Причиной пожара стало короткое замыкание из-за плохо смонтированной электропроводки в бывшем фабричном здании. Позднее выяснилось, что во время возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.



В трагедии погибли 60 человек, 37 из них – дети.



В МЧС тогда сообщили, что из ТЦ эвакуировали 700 человек, свыше 20 граждан спасли. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. Обрушилась кровля и перекрытия между четвертым и третьим этажами. На полное тушение пожара ушло 20 часов.



По уголовному делу признали виновными 12 человек – руководство торгового центра, собственников здания, ответственных за пожарную безопасность, местных чиновников и спасателей. Самый большой срок – 18 лет – получила Танзиля Комкова, бывшая начальница стройнадзора Кузбасса. Ее признали виновной в получении взятки при строительстве «Зимней вишни», за которую она закрыла глаза на нарушения.

Неоднозначную оценку тогда получили слова главы региона на совещании с президентом Владимиром Путиным о том, что в Кемерово активизировалась оппозиционная группа, которая «постоянно бузотерит» и пытается спекулировать на трагедии.

«Началось как обычно. На горе на людском начали оппозиционные силы, они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, в жилой сектор, сегодня человек двести», — заявил тогда губернатор.

Он также извинился перед Путиным.

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал он.

Критика Тулеева после пожара в «Зимней вишне» была связана с тем, что он не появился на месте трагедии (сам он объяснил это состоянием здоровья и тем, что не хотел мешать работе спасателей) и не вышел к людям на многотысячную акцию памяти перед зданием администрации. После пожара Кемерово полнилось слухами о том, что власти якобы занижают число погибших.

На эту критику Тулеев ответил, что «бузотеры» в отношении митингующих сказал «в сильном эмоциональном порыве», митинг считал спланированной провокацией, прощение у Путина просил, потому что «так воспитан», но извинялся он и перед каждой пострадавшей семьей, выражал им соболезнования, помогал людям.

«Дорогие земляки! Вот вам ответ на всякого рода выпады, на все эти злые нападки. Еще раз повторюсь, рассказываю все как перед иконой. Еще раз приношу глубокие соболезнования всем родственникам погибших в этой страшной трагедии», — написал Тулеев в колонке для издания ngs42.ru.

Политик перенес две операции на позвоночнике, в последние годы ему было все труднее двигаться, однако исправно ходил на последнее место работы — в Кузбасский региональный институт профессионального образования.

В одном из последних интервью Тулеев жаловался на отсутствие благодарности от своих последователей после ухода с поста губернатора:

«Никого. И даже близкие отвернулись. <…> Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал... На второй день! У меня 58 лет трудового стажа. Я 58 лет бежал, бежал, бежал, спешил. Суббота и воскресенье отличались только тем, что я надевал джинсы вместо галстука и брюк. А потом — хоп, и ты никому не нужен».