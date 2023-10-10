«Нашли уже холодным»: глава Подольска умер в возрасте 47-летний

Глава Подольска Дмитрий Жариков скоропостижно умер, его тело нашел водитель в спальне в загородном доме. Предположительно, он скончался во сне. Telegram-каналы называют причиной смерти сердечный приступ или оторвавшийся тромб, официальной информации нет. Сын Жарикова заявил, что политик чувствовал себя «абсолютно нормально». За день до смерти Жариков встречался с жителями округа и осматривал обновленный стадион. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Глава подмосковного городского округа Подольск Дмитрий Жариков скончался в возрасте 47 лет, сообщил Telegram-канал Mash. Он занял свой пост 9 марта 2022 года.

По данным канала, утром 10 октября в подольской администрации не состоялось еженедельное оперативное совещание. MSK1 сообщает, что также отменен выезд администрации в поселок Подольской машинно-испытательной станции, запланированный на вечер.

Mash называет причиной смерти Жарикова сердечный приступ. При этом Shot сообщает, что глава Подольска умер из-за оторвавшегося тромба. Утром мужчина долго не выходил из дома, приехавший на место водитель проник в помещение, разбив окно, и нашел политика без признаков жизни.

По информации mk.ru, Жариков умер в своем частном доме в дачно-строительном кооперативе «Околица» вблизи Подольска. К моменту обнаружения тела он был мертв уже несколько часов. Водитель вызвал экстренные службы в 09.27 мск, медики были на месте через 11 минут, но ничего сделать не смогли.

«Его нашли уже холодным», — заявил изданию источник.

Сын Жарикова в разговоре с mk.ru заявил, что глава Подольска чувствовал себя «абсолютно нормально», они планировали встретиться 10 октября, но утром молодой человек не смог дозвониться до отца. Тогда он поехал к нему домой. По его словам, тело политика нашли в спальне на втором этаже, он скончался в своей кровати, предположительно, во сне.

В соответствии с последними публикациями в Telegram-канале Жарикова, 9 октября он провел встречу с жителями округа, после которой посетил обновленный стадион «Весна».

Администрация Подольска подтвердила сообщения о смерти главы округа. Дата и место прощания с политиком на данный момент не объявлены, причина смерти не приводится.

«Всегда был рядом с жителями, находил подход к каждому человеку, всегда протягивал руку помощи землякам. Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто работал вместе с ним», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Соболезнования в связи со смертью Жарикова также выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он описал ушедшего из жизни политика как «молодого, ответственного, с чутким сердцем».

Временно исполнять обязанности главы округа будет заместитель Жарикова Роман Рязанцев, сообщило ТАСС со ссылкой на министерство территориальной политики Московской области.

Дмитрий Жариков родился в 1975 году в Тульской области, учился в Московском суворовском училище и Военном университете Министерства обороны России. Служил в военной прокуратуре, возглавлял военный следственный отдел Подольского гарнизона.

На различных должностях в администрации Подольска Жариков работал с 2009 по 2015 год: он был руководителем правового управления и управления делами, а также занимал пост замглавы администрации. С 2015 по 2019 год возглавлял городской округ Серпухов, в 2020 году был назначен заместителем прокурора Смоленской области.

Политик имел множество наград, в числе прочих – звание «Заслуженного юриста Московской области», знаки «За заслуги перед Московской областью» III степени и «Почетный работник прокуратуры».