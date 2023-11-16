«Вулкан, который точно проснется». Зеленский призвал не замораживать конфликт с РФ

Украина не может позволить заморозку конфликта с Россией, его можно только завершить, заявил президент Владимир Зеленский. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время». «Как вулкан, который спит и точно проснется», — описал возможную ситуацию Зеленский. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва ждет инициативы с украинской стороны.

Украина не считает возможным замораживать конфликт с Россией, военные действия нужно завершать. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с представителями африканских СМИ. Запись встречи опубликована на странице Зеленского в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).

«Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт, — сказал Зеленский одному из репортеров. — Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли — все равно это война» (цитата по ТАСС).

Зеленский добавил, что даже замороженный конфликт будет означать «существенные» потери для Украины. При этом существует риск возобновления военных действий «буквально в любое время», уверен президент.

«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше», — заверил Зеленский.

Он заявил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях: если Россия выполнит условие разработанной Зеленским «формулы мира» — об «уважении к территориальной целостности и уставу ООН» и выведении войск. Пока глава государства призвал союзников продолжать оказывать стране военную и финансовую помощь.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — заявил Зеленский.

«С той стороны ничего не слышим»

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о якобы имеющей готовности России к переговорам. Во всех его речах на эту тему звучит мысль о том, что с инициативой должна выступить Украина.

«Я уже на этот счет говорил: мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я говорю, с той стороны ничего не слышим», — говорил Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сентябре.

Россия якобы была готова к переговорам и весной прошлого года.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — говорил президент на встрече с лидерами африканских государств в июле.

В октябре 2022 года у возможных переговоров России и Украины появилось еще одно препятствие — Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Теперь российский президент в своих речах указывает на необходимость отмены этого документа.

«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил Путин на пресс-конференции в Пекине в октябре.

Залужный констатировал тупик

Заморозка российско-украинского конфликта и проведение переговоров все чаще обсуждаются в СМИ. Катализатором обсуждения стало интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором он заявил, что военный конфликт зашел в тупик и на фронте «глубокого и красивого прорыва не будет». По мнению Залужного, для прорыва на фронте нужно объединение всех технических возможностей: беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, средств контрбатарейной борьбы и оборудования для разминирования.

Владимир Зеленский, комментируя интервью, заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

«Мы не имеем права опускать руки», — заявил он .