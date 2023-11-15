«Пара на грани развода». Чего ожидать от встречи Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 15 ноября проведут официальные двусторонние переговоры. Встреча пройдет в рамках первого за шесть лет визита главы Китая на американскую территорию. Как ожидается, лидеры обсудят множество вопросов, в том числе войну на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Эксперты не обещают серьезных прорывов от этих переговоров, но не исключают договоренностей по вопросам взаимного интереса двух стран. Чего ждать от встречи Байдена и Си — в материале «Газеты.Ru».

Американо-китайский саммит стартует 15 ноября в Сан-Франциско на полях форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут прямые переговоры, обсудив целый ряд вопросов.

Как отмечали в Белом доме, на повестке дня как темы, связанные с двусторонним сотрудничеством, так и ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе война на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Согласно заявлениям администрации Байдена, встреча будет посвящена, в частности, контролю над конкуренцией между США и КНР, а также поддержке открытых каналов коммуникации.

Для Си Цзиньпина это первый за более чем шесть лет визит на американскую территорию — председатель КНР приезжал в страну в 2017 году на встречу с предшественником Байдена Дональдом Трампом. В прошлый раз он общался с Байденом с глазу на глаз год назад на полях саммита G20 («Группы двадцати») на Бали. Однако затем отношения сторон были омрачены рядом кризисов, в том числе историей с «китайским шпионским шаром» над США, которая в итоге привела к срыву запланированных дипломатических контактов сторон в начале 2023 года.

О чем могут договориться

Взаимодействие США и Китая в целом находится в глубоком кризисе со времен президентства Трампа, развязавшего так называемую «холодную войну» XXI века с Пекином. При нем риторика США в отношении КНР стала по-настоящему жесткой, в адрес Китая посыпались обвинения в создании коронавируса, а также санкции и таможенные пошлины.

С приходом к власти Байдена ситуация не слишком изменилась, добавив новых переменных в политику сдерживания Китая со стороны США. В частности, в виде новых экспортных ограничений на китайские чипы. В подобных условиях CNN сравнивает США и Китай с «недоверчивой парой на грани развода», комментируя предстоящий диалог Байдена и Си Цзиньпина. При этом источники Politico обещают председателю КНР «жесткий диалог» от президента США, в том числе по вопросам сотрудничества Пекина с Россией и Ираном.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что каких-то серьезных прорывов от переговоров ждать не стоит. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что встреча в любом случае будет знаковой на фоне кризиса в американо-китайских отношениях.

«Китайцев интересуют конкретные вопросы, связанные с инвестициями и финансами. Пекин хочет получить от администрации Байдена гарантии того, что инвестиции не будут перекрываться санкциями. Судя по всему, Белый дом готов некоторые гарантии предоставить», — пояснил эксперт.

Дудаков добавил, что США хочется обсудить вопросы, связанные с фентаниловым кризисом на территории страны. По его словам, Вашингтон просит Пекин помочь в борьбе с синтетическими опиатами, и вполне возможно удастся добиться какой-то сделки в этом вопросе.

Что за фентаниловый кризис? Всплеск употребления синтетических опиоидов признан критической проблемой в США. С 2020 по 2022 год количество передозировок фентанилом выросло более чем вдвое — с 35 тыс. до 80 тыс. человек.



При этом, по версии ряда конгрессменов США, компоненты к наркотику поставляет Китай, а привозят его в страну мексиканские картели.

В свою очередь руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев не исключил, что стороны сделают шаг в пользу ослабления некоторых ограничений. По его словам, соглашения возможны и по вопросам, связанным с изменениями климата.

«Можно рассчитывать, что будут сняты ограничения и запреты на контакты высокопоставленных военных двух стран, введенные Китаем после визита [экс-спикера палаты представителей конгресса США] Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кроме того, стороны могут продвинуться в вопросах климатической повестки, борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта. Наверняка Байден и Си обменяются мнениями по широкому кругу проблем, затрагивая все наиболее острые темы, в том числе Украину, Ближний Восток, Иран и Тайвань», — отметил эксперт.

Ждать ли ухода от конфронтации

Каких-либо глобальных решений или соглашений от Байдена и Си не ожидается. По версии обозревателей New York Times, саммит не положит конец противостоянию между двумя странами, но сам факт его проведения показывает, что стороны хотят поддерживать связь, несмотря на напряженность.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, общий тренд на конфронтацию в отношениях США и КНР действительно никуда не уходит. Он добавил, что не стоит ждать прорывов на саммите.

«Военная конкуренция США и Китая усиливается, экспортные санкции в отношении китайских чипов американцы снимать не собираются. Поэтому большой разрядки не будет, но по рядовым вопросам, вполне возможно, о чем-то договорятся», — добавил эксперт.

В то же время Андрей Карнеев из НИУ ВШЭ считает, что от встречи Байдена и Си можно ожидать, что будет сделан какой-то шаг с двух сторон на встречу друг другу в плане снижения уровня конфронтации и восстановления каких-то элементов сотрудничества.

«Однако с учетом глубоких противоречий между Вашингтоном и Пекином, вероятно, это будет скорее возвращение к некой ситуации в отношениях сторон, которая существовала до последнего витка конфронтации. То есть речи об откате к периоду до начала торговой войны 2018 года не идет. Вряд ли основные противоречия между Китаем и США будут решены», — отметил эксперт.

Кому больше нужны переговоры

Организации встречи двух лидеров предшествовал настоящий шквал дипломатии с обеих сторон — множественные взаимные визиты чиновников и риторика в пользу стабилизации отношений. Как отмечает Associated Press, межправительственный диалог занял около пяти месяцев, а в последние недели переговоры расширились до культурных и деловых обменов.

С точки зрения политолога Малека Дудакова, встреча Байдена и Си была необходима как Вашингтону, так и Пекину. По его мнению, за счет нее стороны хотят закрыть ряд конкретных вопросов.

«Байдену надо как-то справиться с фентаниловым кризисом, показать, что он готов договариваться с Китаем и отчасти деэскалировать ситуацию вокруг Тайваня, где в январе 2024 года должны пройти выборы. Пекину же переговоры нужны для инвестиций, их поток падает, и надо как-то договориться с США.

Кризисные моменты проявляются в экономике обеих стран, поэтому переговоры Байдена и Си происходят», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласен и Андрей Карнеев из НИУ ВШЭ, он отметил, что на первый взгляд диалог сторон в большей степени пытались продвинуть США, но не стоит списывать со счетов заинтересованность Пекина.

«Американская администрация посылала одного министра за другим в Пекин на протяжении последних месяцев. Получилась галерея персонажей от госсекретаря США Энтони Блинкена до министра торговли Джины Раймондо. Это заставляет многих считать, что инициатива по переговорам в большей степени шла со стороны Вашингтона. Однако нельзя игнорировать тот факт, что Китаю тоже важно отойти от конфронтации. Пекин всегда выступал за нормальные отношения с Вашингтоном, поэтому это желание и китайской стороны», — заключил эксперт.