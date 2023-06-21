«Это оскорбляет достоинство Китая». Пекин недоволен поведением Байдена

Пекин выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Накануне американский президент, комментируя историю с китайскими аэростатами в небе над США, назвал Си диктатором. По мнению Мао Нин, слова Байдена противоречат дипломатическим протоколам и оскорбляют политическое достоинство Китая. В Кремле же указали на противоречивую политику Вашингтона: резкий выпад Байдена произошел сразу после «примирительного» визита госсекретаря Блинкена в Пекин.

МИД КНР выразил протест в связи со словами президента США Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин, передает агентство Reuters.

«Это противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации. Китай выражает свои сильные недовольство и протест»,

— заявила Мао Нин.

В Москве тоже не оставили без внимания заявление Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, высказал мнение, что Вашингтон ведет противоречивую и непредсказуемую внешнюю политику. Он заявил, что подобное поведение со стороны США большое количество государств считает неприемлемым, и их число неуклонно растет.

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело», — сказал Песков.

В ходе двухдневного визита 18–20 июня госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай американский политик предложил «перевернуть страницу» в скандале с замеченными над США и впоследствии сбитыми китайскими аэростатами.

А уже 20 июня Байден, комментируя ситуацию с аэростатами, заявил, что Си был сбит с толку, поскольку ничего не знал об этой миссии:

«Причина, по которой Си очень расстроился, когда я сбил аэростаты, полные шпионского оборудования, заключалась в том, что он не знал, что происходит. Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Они сбились с курса».

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Визит Блинкена

18 июня госсекретарь Энтони Блинкен прилетел в Пекин с двухдневным визитом, в ходе которого встретился с главой КНР, с главой МИД Цинь Ганом и куратором китайской дипломатии Ван И. Блинкен стал самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшем в Китае, за последние пять лет. Также это первое посещение Китая Блинкеном с октября 2018 года.

В ходе переговоров Си и Блинкен изложили друг другу уже обозначенные ранее позиции по принципиальным позициям: о Тайване, антикитайских санкциях Вашингтона и украинском вопросе. По словам Си, на переговорах был достигнут прогресс по некоторым вопросам. Также он выразил надежду, что Вашингтон будет вести конструктивную политику в отношении Китая, а приезд Блинкена поспособствует стабилизации отношений двух стран. В свою очередь Блинкен отметил, что США придерживаются взятых на себя обязательств — не стремятся к новой «холодной войне» и не хотят изменить устройство КНР.

На переговорах Ван И и Блинкена китайский дипломат заявил, что КНР не согласится на какие-либо компромиссы и уступки по вопросу Тайваня, и призвал Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая». Кроме того, Ван И потребовал от Вашингтона прекратить разговоры о так называемой китайской угрозе и призвал отменить односторонние санкции против КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться самовольно в его внутренние дела.

По итогам переговоров Блинкен подчеркнул, что США настроены на мирное урегулирование ситуации с Тайванем и не поддерживают независимость острова.

Глава МИД Цинь Ган на переговорах заявил, что отношения двух стран достигли самого низкого уровня с момента установления дипсвязей. Он подчеркнул, что политические разногласия между Пекином и Вашингтоном не выгодны, в том числе, третьим странам. В свою очередь Блинкен заметил на пресс-конференции, что стороны достигли некоторого прогресса, однако один визит не сможет решить всех проблем.

Также по итогам переговоров Блинкен заявил, что США будут приветствовать участие Пекина в достижении справедливого мира на Украине на основе принципов ООН. По его словам, Китай заверил США, что не будет предоставлять военную помощь РФ для использования в зоне спецоперации. Также он отметил, что у Вашингтона нет доказательств, которые бы подтверждали обратное. Тем не менее он призвал Пекин «проявлять бдительность» в связи с беспокойством за китайские компании, которые могут предоставлять технологии Москве в частном порядке.

Кроме того, Блинкен пригласил Цинь Гана в Вашингтон для продолжения консультаций. Также они договорились о проведении ряда встреч на рабочем уровне для решения конкретных двусторонних проблем.

Вашингтон и Пекин положительно оценили переговоры.