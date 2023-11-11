Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. На повестке отношения с Россией и Ираном

Джо Байден и Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Нуса-Дуа на Бали, 2022 год

На будущей неделе ожидается первая за долгое время встреча лидеров США и Китая. По данным источников издания Politico, Байден намерен провести «жесткий разговор» затрагивающий широкий круг тем, в том числе отношения с Россией и Ираном. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября на саммите АТЭС. Предполагается, что они обсудят американо-китайские отношения, а также связь Пекина с Тегераном и Москвой и его роль в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, место встречи двух лидеров уже известно – область залива в американском городе Сан-Франциско. Источники Politico утверждают, что Байден намерен призвать Си повлиять на Иран и не дать ему использовать палестино-израильский конфликт для разжигания более широкой региональной войны. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, любые «провокационные действия» Ирана вызовут незамедлительный ответ США. Американская администрация опасается, что ливанская группировка «Хезболла» – «боевая союзница» Тегерана – может открыть второй фронт против Израиля.

Второй источник Politico уточнил, что «жесткий разговор» затронет все ключевые вопросы американо-китайских отношений, в том числе сотрудничество в области климата. Также Байден планирует обсудить роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США и в поддержке украинского конфликта. Кроме этого, лидеры обсудят «извечные острые вопросы»: права человека, рост напряженности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море. На повестке стоит и дискуссия о тарифах на китайский импорт, которые ввел предыдущий президент США Дональд Трамп, а Байден отказался отменить.

Представитель МИД Китая сказал, что лидеры обсудят китайско-американские отношения и основные вопросы, «касающиеся мира и развития во всем мире».

Американцы готовят почву

Последний раз Си и Байден встречались в ноябре 2022 года на саммите G20 на Бали. Тогда они приняли резолюцию о снижении напряженности между двумя странами. Однако в феврале этого года над территорией США заметили неизвестный аэростат, который сбили американские военные. В США его объявили китайским шпионским зондом. Китай же обвинения отверг, утверждая, что зонд был научный и над территорией США оказался случайно.

Поскольку сейчас отношения между странами напряженные, представители Китая и США решили перед встречей лидеров «подготовить почву». В начале ноябре китайские и американские политики провели ряд встреч, на которых обсудили вопросы, которые стоят на повестке.

«После инвестирования внутри страны и укрепления связей с союзниками и партнерами за рубежом сейчас как раз самое время для дипломатии высокого уровня», – сказал высокопоставленный представитель американской администрации.

Встреча – последняя возможность Байдена перезагрузить двусторонние отношения перед грядущими выборами. Источники Politico считают, что после разговора двух лидеров две страны могут восстановить свои военные связи. Пекин приостановил сотрудничество в этой сфере после визита тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году.

У Китая свои мотивы

Как утверждают американские источники Politico, в последнее время США не раз пытались наладить отношения с Китаем, однако эти инициативы не находили встречного ответа. Возможно, согласие на переговоры продиктовано экономическими проблемами Китая — замедлением в экономике и сокращением прямых иностранных инвестиций.

«Вопрос действительно стоит на повестке дня — добивается ли Китай [этих] шагов в качестве тактических или краткосрочных мер или они стремятся действительно улучшить отношения с Соединенными Штатами?» – сказал высокопоставленный американский чиновник.

В то же время вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на переговорах с главой американского Минфина Джанет Йеллен обсудил влияние американских ограничений на китайскую экономику. После окончания встречи на сайте Госсовета КНР выложили итоговое заявление.

«Китайская сторона ясно выразила свою обеспокоенность по поводу двусторонних инвестиционных ограничений США в отношении Китая», — говорится в сообщении.

В документе также сказано, что Китай обеспокоен санкциями, подавлением своих компаний со стороны США и экспортным контролем в отношении КНР. Хэ Лифэн потребовал от американской администрации ответной реакции.

В ходе переговоров обе стороны признали, что настроены на развитие здоровых экономических отношений.