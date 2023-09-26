«Мы не будем ждать приглашения». Почему Путина не позовут на саммит АТЭС

США не пригласят на саммит АТЭС российскую делегацию и президента РФ Владимира Путина из-за санкционных ограничений, но посол МИДа РФ намерен добиться приглашения. Вашингтон проигнорировал в этом году и главу администрации Гонконга Джона Ли. Из-за этого шага председатель КНР Си Цзиньпин может отказаться от участия в форуме, хотя там он должен был встретиться с Джо Байденом. О том, почему США приняли такие решения — в материале «Газеты.Ru».

Посол по особым поручениям МИД РФ и старший представитель России в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Вашингтон не собирается приглашать некоторых мировых лидеров на предстоящий саммит в Сан-Франциско, в том числе президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

»США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — добавил дипломат.

По словам Бердыева, Россия продолжает добиваться, чтобы США выполняли свои обязательства принимающей стороны. Дипломат считает, что решение Вашингтона показывает враждебный настрой к вопросам многостороннего экономического сотрудничества. Также Бердыев отметил, что американские власти политизируют экономический саммит.

Информация о том, что Путина не пригласят, появилась в июле. Тогда об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В августе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что некоторым представителям российской делегации отказали в выдаче виз для поездки на саммит, передает РИА Новости.

«Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи», — сказал он.

По мнению дипломата, Вашингтон «грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны». Посол призвал США выдать в срок все необходимые документы.

Что такое АТЭС

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум, который создали в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии. В него входят 19 стран и две территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Учредители форума — 12 государств: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. В 1991 году к ним присоединились Китай и две китайские территории — Гонконг и Тайвань, в 1993 — Мексика и Папуа-Новая Гвинея, в 1994 — Чили, в 1998 — Россия, Вьетнам и Перу.

В этом году саммит пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Как Россия участвовала в форуме

В 2021 году встреча АТЭС проходила под председательством Новой Зеландии в онлайн-формате из-за пандемии. Тогда в ней принимал участие Путин. В 2022 году на форум в Таиланд от России поехал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Очно Путин присутствовал на мероприятии последний раз в 2017 году. Тогда оно проходило во Вьетнаме.

В 2018 году российскую делегацию в Папуа — Новой Гвинее представлял Дмитрий Медведев, а в 2019 году саммит должен был состояться в Чили, но его отменили из-за беспорядков.

В 2012 году форум АТЭС проходил в России, но тогдашний президент США Барак Обама на встречу не поехал и отправил вместо себя госсекретаря Хиллари Клинтон. В Вашингтоне это объяснили подготовкой к предстоящим выборам.

Приглашения и не ждали

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле заявил, что о предстоящем саммите АТЭС речь пока не заходила, передает ТАСС.

«Наверняка мы не будем ждать этого приглашения», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, получила ли Москва уведомление и собирается ли Путин посетить форум.

Главу администрации Гонконга тоже не пригласили

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, Белый дом решил запретить присутствовать на саммите главе администрации Гонконга Джону Ли. Он попал под американские санкции вместе с десятью другими китайскими чиновниками в 2020 году после введения закона о национальной безопасности. Документ получил международное осуждение, поскольку позволил преследовать продемократических лидеров и запятнал репутацию судов.

WP со ссылкой на аналитиков пишет, что подобное решение может побудить китайского лидера Си Цзиньпина пропустить саммит АТЭС, хотя он планировал встретиться там с президентом США Джо Байденом.

Газета добавила, что введенные в отношении Ли санкции не запрещают делегации Гонконга участвовать в мероприятии, так как его место может занять другой высокопоставленный представитель.

«Мы с нетерпением ожидаем участия всех делегаций-членов АТЭС в соответствии с законами и нормативными актами США», — сказал в разговоре с WP представитель Белого дома.

Гонконг уже отправил в Вашингтон заявление с просьбой выполнять свои обязательства как принимающей стороны и пригласить Ли.

Куда еще не поехал Путин

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского лидера. Теперь Путина могут арестовать в любой из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. В связи с этим организация поездок президента за границу усложнилась.

В ноябре 2022 года российский лидер решил не ехать на саммит G20, который проходил на Бали.

«Это было решение именно главы государства. Связано с его графиком. Связано с необходимость его нахождения в Российской Федерации», — пояснил Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин также не планирует выступать на саммите «двадцатки» онлайн.

Российский лидер не посетил и саммит БРИКС в ЮАР, который проходил в августе. Вместо него туда отправился глава МИД России Сергей Лавров.

«По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в заявлении офиса президента Южно-Африканской Республики, передает РИА Новости.