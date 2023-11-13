«Нужен решающий шаг России»: Шольц хочет поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным «вновь и вновь». Диалог с Россией немецкий политик считает необходимым в текущей ситуации. При этом, по его словам, Киев не сядет за стол переговоров, пока Москва не сделает «решающий шаг», которым может стать вывод ВС РФ с украинской территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным, потому что считает такие контакты необходимыми.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — сказал политик в интервью газете Heilbronner Stimme.

В то же время он подчеркнул, что для начала мирных переговоров между Украиной и РФ нужен «решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск».

«Это то, к чему он (Владимир Путин. — «Газета.Ru»), очевидно, до сих пор не готов», — отметил Шольц.

Поддержка Украины

В конце октября канцлер Германии заявил, что Евросоюзу нужно совмещать поддержку Украины с реализацией других задач, для чего необходимо пересмотреть приоритеты бюджета.12 ноября Шольц заверил, что власти ФРГ не ослабят усилий по оказанию помощи ВСУ.

«Нам ясно также, что следует настраиваться на долгосрочный конфликт, который там происходит», — сообщил он.

Власти Германии готовы поддерживать Киев «так долго, сколько потребуется», причем «как в финансовом плане, так и поставками оружия», подчеркнул канцлер.

В 2024 году ФРГ планирует предоставить ВСУ военную помощь на сумму €8 млрд, сообщают источники Bild в Минобороны страны. По их данным, решение о поставках уже одобрила правящая коалиция. Бюджетный комитет бундестага рассмотрит этот вопрос на следующей неделе. Также предполагается, что у оборонного ведомства будет €2 млрд, которые можно будет потратить на долгосрочные оборонные контракты.

Контакты Путина и Шольца

Шольц и Путин, согласно официальной информации, не общались уже почти год. В ходе последнего разговора в декабре 2022 года политики затронули вопросы реализации «стамбульских договоренностей» о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Кроме того, российский лидер заявил, что удары по объектам на территории Украины стали «вынужденной реакцией» на провокации Киева, в том числе подрыв Крымского моста. Он также призвал немецкого канцлера провести расследование взрывов на «Северных потоках» с участием российских экспертов.

10 июня Шольц сообщил, что планирует позвонить президенту России. С тех пор ни офис немецкого политика, ни Кремль об их контактах не сообщали.