План военной помощи Украине на €20 млрд встретил сопротивление со стороны стран ЕС

Reuters выяснил, что часть стран-участников ЕС, в том числе Германия, намерены высказаться против предложения главы дипломатии блока Жозепа Борреля о выделении Украине €20 млрд военной помощи. По их мнению, при расчете итоговой цифры стоит учитывать размер уже предоставленной или согласованной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru

Европейский союз планировал согласовать выделение €20 млрд военной помощи Украине. Однако часть стран-членов, в том числе Германия, не согласилась с предложением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По данным агентства, еще в июле этого года глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступил с предложением создать в рамках ЕС фонд. Дипломат предложил в течение четырех лет каждый год выделять оттуда до €5 млрд. Этот фонд будет частью обязательств Запада в области безопасности для поддержки Украины.

14 ноября в Брюсселе состоится собрание, на котором министры обороны обсудят предложенный план. Однако источники Reuters говорят, что многие страны-участники, в том числе Германия, сомневаются в целесообразности выделения таких крупных сумм.

У ЕС возникли трудности с выделением денег

ЕС начал поддерживать Украину в феврале 2022 года. За это время блок передал вооружение и технику на сумму около €25 млрд. Боррель же предлагает странам-членам ЕС связать себя обязательствами на долгосрочной основе. Предполагается, что фонд для Украины создадут в рамках крупного Европейского фонда мира – его используют для финансирования государств, не входящих в ЕС, выделенные средства идут на укрепление потенциала страны и предотвращение возможных конфликтов.

«На данный момент я пока не собираюсь объявлять его [план Борреля] несостоятельным. Но, конечно, улучшения всегда можно внести. У Германии было много вопросов… и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах», – сказал высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

ЕС уже обсуждает выделение экономической помощи Украине в размере €50 млрд. Кроме этого, блок должен поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года, что, вероятно, не удастся выполнить. Это высокая нагрузка на бюджеты европейских стран. Теперь же им предлагают согласовать выделение еще €20 млрд.

Предложение Борреля могут изменить

Reuters пишет, что страны-члены ЕС настаивают на координировании долгосрочной военной помощи с другими пакетами мер безопасности, которые участники блока отдельно обсуждают с Киевом. Пока подобные переговоры идут, итоговую сумму определить трудно.

В октябре этого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что стоит сосредоточиться на двусторонних пакетах помощи. Кроме этого, план Борреля охватывает четыре года, а некоторым странам-членам ЕС будет тяжело выполнить долгосрочные обязательства, поскольку их национальные бюджеты сокращаются.

«Для некоторых государств-членов существует реальность государственных финансов», — сказал второй дипломат ЕС – источник Reuters.

Третий источник агентства считает, что страны-члены по-прежнему готовы выполнять свои обязательства на уровне ЕС, но вероятность принятия предложения Борреля довольно низкая.

Венгрия против

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что выступает против продолжения финансирования Украины. По его мнению, это лишь провоцирует дальнейшее развитие конфликта. Венгрия вполне может наложить вето на предложение о финансировании Киева в размере €50 млрд. Агентство Bloomberg узнало от источников, что ЕС разрабатывает запасной план на этот случай.