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Политика
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Токаев обязался соблюдать санкции против России. Шольц был очень доволен

Президент Казахстана Токаев пообещал Шольцу соблюдать санкции против России

Антироссийские санкции пообещал соблюдать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он отметил, что Германии не стоит опасаться возможного обхода санкций против России на казахстанском направлении. В июне Евросовет обещал лидерам стран Средней Азии, что Брюссель не будет вводить против них санкции в случае нарушения ими рестрикций против РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Казахстана будут следовать европейскому режиму санкций против России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сообщил после переговоров в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС. Токаев находится в Германии с официальным визитом.

«Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму, мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал казахстанский президент.

По его словам, Германия может не переживать, что Казахстан может предпринимать «возможные действия, направленные на обход санкций».

Олаф Шольц в свою очередь заявил, что власти ФРГ довольны усилиями руководства Казахстана в поддержке западной политики санкций.

После встречи с казахстанским лидером Шольц заявил также, что Берлин надеется на помощь Казахстана в вопросе выхода ФРГ из зависимости от российских энергоресурсов.

«Казахстан является для нас важным партнером. Это касается расширения наших маршрутов поставок, например, в вопросе импорта сырой нефти для того, чтобы сделать нас более независимыми от поставок российских энергоносителей», — сказал немецкий канцлер.

22 июня федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ЕС ожидает, что в будущем будет разработан механизм, который помешает России обходить введенные в отношении нее санкции.

«У нас есть ожидания, что в тесном сотрудничестве с компетентным ведомствами ЕС будут найдены возможности для того, чтобы избежать обхода санкций, и мы надеемся, что в будущем этого удастся добиться», — сказал Штайнмайер.

Сделать это будет непросто с учетом условий деятельности Евразийского экономического союза, поскольку в ЕврАзЭс сложно отслеживать транспортировку и перевозку товаров и грузов, отметил германский президент.

25 июня издание Politico сообщило, что ЕС хотя и согласился ввести механизм наказания для стран, помогающих России обходить евросанкции, но пользоваться ими Брюссель вряд ли будет.

«Мы не хотим рисковать сразу переходом к карательным мерам, которые влекут за собой огромный потенциальный риск подтолкнуть эти компании, особенно в Центральной Азии, в объятия Путина. А это прямо противоположно тому, чего мы хотели», — заявил анонимный евродипломат журналистам.

2 июня председатель Евросовета Шарль Мишель на саммите «ЕС-Центральная Азия» заявил, что Брюссель не намерен вводить санкции против стран региона.

По его словам, ЕС назначил спецпредставителя Дэвида О'Салливана — он должен встречаться с представителями среднеазиатских республик и убеждать их не помогать РФ обходить санкции и прислушаться к влиянию антироссийских ограничений на их экономики.

В то же время американский представитель Госдепартамента Джеймс О'Брайен заявил на встрече с прессой в Алма-Ате, что

США намерены наказывать любую компанию, которая нарушит санкционный режим и будет поставлять запрещенные товары в Россию.

В декабре 2022 года глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что его страна «проводит многогранную и сбалансированную внешнюю политику». Казахстан «стремится развивать взаимовыгодные и равноправные отношения с крупнейшими мировыми державами, такими как Россия, Китай и соседи по Центральной Азии, а также Япония, Соединенные Штаты и ЕС».

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