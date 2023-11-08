Око за око. Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян

Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обменять часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. Речь идет о суммах до 100 тысяч рублей. По информации Минфина, у 3,5 млн россиян за рубежом заблокированы активы на 1,5 трлн рублей. В Кремле тем временем заявили, что Москва будет «бессрочно» оспаривать конфискацию своих активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов могут обменять на замороженные активы россиян.

Схема, которая должна привести к обмену с иностранцами, подразумевает, что совокупная начальная стоимость ценных бумаг одного резидента не должна превышать 100 тыс. рублей, следует из документа. Первым делом под процедуру обмена подпадут активы розничных российских инвесторов. Условия проведения торгов будут устанавливаться специальной правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

«Установить, что сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемые за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа «C», предусмотренных указом президента ... совершаются в порядке, определенном настоящим указом», — говорится в документе.

Зарубежные инвесторы также смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

На счетах типа «С» аккумулируются активы иностранных инвесторов в РФ, поясняет «Коммерсантъ». С этих счетов иностранцы из недружественных стран не могли выводить денежные средства после введения антироссийских санкций. Совокупный объем средств на таких счетах на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей.

«Ответные меры»

​​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября заявил, что Москва будет «бессрочно» оспаривать конфискацию своих активов за рубежом, а Западу грозят «серьезные судебные и юридические издержки».

«Мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что конфискация российских резервов и передача их Украине «незаконна» и «противоречит всем возможным правилам».

100 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. На первом этапе, по его словам, он затронет 100 млрд рублей.

Всего заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на общую сумму полтора триллиона рублей, уточнял Силуанов.

Обозреватель Financial Times Мартин Сандбу предполагает, что Евросоюз до сих пор не конфисковал активы российского бизнеса, потому что конфискация побудила бы другие страны вывести свои резервы.

По его мнению, юридические препятствия, о которых неоднократно заявляли в Евросоюзе, — это «сомнительное оправдание». Сандбу утверждает, что, если бы именно юридические аспекты конфискации были причиной нерешительности стран Запада, правительства сделали бы все возможное, чтобы их преодолеть.

Кроме того, решение о конфискации может дестабилизировать мировую финансовую систему, указано в материале, пишет Сандбу.

Французский политик и лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа уверен, что экономика России сможет процветать даже без возвращения Москве ее замороженных активов, в то время как планы Запада по конфискации этих средств только навредят репутации стран ЕС и США.

«Российская финансовая система прочна, и в настоящий момент России эти активы не нужны. Москва может жить и даже экономически процветать без них. Западный шантаж просто-напросто навредит репутации ЕС и США как безопасных гаваней для инвесторов по всему миру, навредит намного сильнее, чем они навредят России», — сказал он РИА Новости.