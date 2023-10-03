«Недружественный шаг против Путина». Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В голосовании участвовала только фракция действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», оппозиция же в знак протеста покинула зал заседаний, хотя и указала, что принятие документа значительно ухудшит отношения с Россией. В Госдуме РФ считают, что теперь Владимиру Путину фактически закрыт въезд в Армению, а в Совфеде отметили, что сегодняшнее решение — «недружественный шаг» именно против президента РФ.

В Армении парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Трансляция заседания велась на YouTube.

В обсуждении о ратификации статута приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Оппозиционные фракции выступили с осуждением планов ратификации Римского статута, отметив, что это навредит союзническим отношениям с Россией, что будет иметь серьезные последствия для Армении. В итоге фракции «Армения» и «Честь имею» покинули зал заседаний и не принимали участия в голосовании. В итоге за ратификацию документа и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22.

После ратификации документ должен подписать президент Армении (Ваагн Хачатурян), затем он вступит в силу через 60 дней.

Армения и Римский статут Ереван подписал документ в 1999 году, но не придал ему юридической силы. Конституционный суд страны в 2004 году признал договор противоречащим основному закону. Читать дальше

28 сентября комиссия армянского парламента по государственно-правовым вопросам приняла законопроект о ратификации Римского статута и передала его для рассмотрения в парламент. По словам замглавы комиссии Арусяка Джулакяна, все присутствовавшие на заседании проголосовали за одобрение проекта. Оппозиция тогда тоже не участвовала в голосовании.

Тогда же представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, которое развеет опасения России в случае ратификации Римского статута. По его словам, даже если российская сторона не подпишет соглашение,

разговор «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению является неразумным». «Лидеры стран имеют иммунитет»,

— напомнил он.

В тот же день в МИД РФ сообщили, что Москва заявила Еревану о неприемлемости ратификации договора. Ведомство заявило, что рассмотрело инициативу Армении и предложило встречный компромиссный вариант, однако Ереван его не учел.

11 сентября Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута для расследования событий на границе с Азербайджаном: речь идет об инцидентах с мая 2021-го по сентябрь 2022-го. Намерения Еревана по Римскому статуту связаны с Азербайджаном, и не имеют отношения ни к конфликту на Украине и запросом МУС на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, ни к усложнившимся российско-армянским отношениям. По словам Пашиняна, «к сожалению, в контексте отношений между Российской Федерацией и Гаагским уголовным судом вышло плохое совпадение». Он отметил, что вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства».

Взгляд Москвы на ситуацию

Российские власти неоднократно заявляли, о неприемлемости возможной ратификации Римского статута и указывали, что его одобрение будет «чрезвычайно враждебным действием» в адрес Москвы. 28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Армении «есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей» — например, США.

В разговоре с «Газетой.Ru» замглавы комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин заявил, что теперь фактически Владимиру Путину закрыт въезд в Армению.

«Армянская сторона старается преуменьшить значение ратификации Римского статута МУС. Утверждает, что не собирается применять его по отношению к государственным деятелям России. С другой стороны, мы официально осудили эту ратификацию как недружественный акт. Я не вижу каких-то перспектив в ближайшее время, с ратификацией или без, для того чтобы президент Российской Федерации ездил в Армению. В данном случае армянская сторона не может не понимать, что такого рода действия, на самом деле, в такой вот превращенной форме означают запрет на въезд президента России в Армению», — сказал Затулин.

По его словам, Армения начала «тренироваться в прошлом году», закрыв въезд ему, журналистам Маргарите Симоньян и Араму Габрелянову и другим.

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что решение Еревана не разрушит многовековую дружбу народов России и Армении, хотя такое решение – недружественный шаг в отношении Владимира Путина.