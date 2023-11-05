«Немедленно прекратить войну»: Иран пригрозил США «тяжелым ударом» и бойкотом товаров

В Иране потребовали от США немедленного прекращения войны на Ближнем Востоке, пригрозили Вашингтону «тяжелым ударом» и призвали ко всемирному бойкоту американских товаров. На фоне этих угроз иранский верховный лидер встретился с главой политбюро ХАМАС, а местные СМИ сообщили о задержании трех агентов израильского Моссада, планировавших удары дронов по иранским объектам.

Взаимные угрозы США и Ирана

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ущербом», если они не остановят конфликт на Ближнем Востоке. Его слова приводит телеканал Al Arabiya.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну и ввести режим прекращения огня, иначе вы (США — «Газета.Ru») получите тяжелый удар», — заявил министр.

При этом заместитель координатора иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди подчеркнул, что если Израиль продолжит военные действия в Газе, Тегеран «ударит по интересам Америки». Он призвал к всемирному бойкоту американских товаров и продукции других стран Запада, поддерживающих Израиль.

Официальные лица Ирана неоднократно обвиняли США во вмешательстве в боевые действия между Израилем и радикальной палестинской организацией ХАМАС, контролирующей сектор Газа. В конце октября глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян грозил Вашингтону открытием «новых фронтов» против США, если они продолжат оказывать помощь Израилю.

Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси также заявляла, что израильские силы перешли «красные линии», и упрекала США в продолжении поддержки Израиля. Сам глава государства подчеркивал, что Тегеран не будет следовать предостережениям Вашингтона по поводу вмешательства в конфликт ХАМАС и Израиля.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с разведданными, сообщал, что Иран уже готовит ответ на действия ЦАХАЛ в Газе, однако стремится «избежать прямого конфликта» с Израилем или США.

Джо Байден обещал, что Вашингтон ответит Ирану, если тот атакует американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. О «решительным и стремительным» ответе Ирану также предупреждал глава Госдепа Энтони Блинкен.

Встреча лидера Ирана с главой политбюро ХАМАС

5 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией, который доложил ему о ситуации в Газе и на Западном берегу реки Иордан. В ходе переговоров Хаменеи «решительно осудил преступления, совершенные сионистским режимом при непосредственной поддержке США» и призвал международное сообщество и исламские страны к «серьезным действиям».

В тот же день иранское агентство Fars сообщило, что иранская разведка совместно с силами афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) задержала в горных районах трех агентов израильской разведки Моссад. По данным агентства, задержанные пытались запустить беспилотники для поражения целей в Иране.

Связи Ирана с ХАМАС

В конце октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран на 90% обеспечивает военный бюджет ХАМАС.

По его оценке, Тегеран «финансирует, организует, возглавляет» радикальное движение. При этом политик признавал, что «не может с уверенностью сказать», причастна ли иранская сторона к планированию нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

После этого Эбрахим Раиси отверг обвинения в причастности Ирана к происходящему на Ближнем Востоке.

«Сопротивление в Палестине и регионе независимо, они принимают собственные решения и не получают никаких приказов из Тегерана», — заверил он.

О предполагаемом участии Ирана в планировании нападения неоднократно писали западные СМИ. Так, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что сотрудники иранской службы безопасности одобрили атаку ХАМАС на Израиль в ходе встречи в Бейруте 2 октября. Издание также сообщало, что около 500 бойцов ХАМАС и его союзной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) проходили в Иране боевую подготовку незадолго до нападения.

ХАМАС участие Тегерана в планировании удару по Израилю отрицала, в США заявляли об отсутствии «конкретных доказательств» причастности Ирана к конфликту.