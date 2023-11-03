«Эта вероятность реальна». «Хезболла» не исключила войны с Израилем

Последствия ракетных обстрелов из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, 7 октября 2023 года

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Накануне ожидалось, что в своем первом публичном выступлении за почти 20 лет Насралла может объявить войну Израилю. Более того, иранские источники утверждали, что «Хезболла» ставила ультиматум – до 3 ноября ЦАХАЛ должен был выйти из сектора Газа. Однако Насралла войну не объявил, но заметил, что нынешний палестино-израильский конфликт является «переломным моментом» и заявил об абсолютной поддержке ХАМАС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла назвал реальной вероятность широкомасштабного конфликта с Израилем, передает телеканал Al Jazeera.

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти», — сказал он.

Генсек также призвал Израиль «все это учитывать». Он подчеркнул, что превентивный удар ЦАХАЛ по Ливану был бы «самой большой ошибкой».

Сразу после выступления Насраллы Армия Израиля нанесла удар по двум постам для пуска ракет и военному посту «Хезболлы» на территории Ливана.

С 7 октября израильские территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны «Хезболлы». Армия обороны Израиля в ответ наносит ракетные удары по ливанским военным объектам. Насралла утверждает, что ЦАХАЛ стянула к границе с Ливаном треть израильской армии.

Ультиматум до 3 ноября

Ранее иранские дипломатические источники Al-Jarida сообщали, что «Хезболла» потребовала прекращения боевых действий в секторе Газа до 3 ноября, а в противном случае пригрозила объявить войну Израилю и начать мобилизацию.

Ожидалось, что Насралла может заявить о вступлении в полномасштабный конфликт прямо во время своего пятничного выступления.

Источник в МИД Ирана рассказал о встречном американском предупреждении администрации президента Джо Байдена: Вашингтон сочтет такую речь Насраллы о «всеобщей войне с Израилем» объявлением войны США.

Власти Ливана ранее подчеркивали, что не хотят вступать в войну. Премьер-министр страны Наджиб Микати предупредил, что Ближний Восток «будет ввергнут в хаос», если Ливан начнет боевые действия.

«Переломный момент»

Насралла подчеркнул, что главной целью «Хезболлы» остается скорейшее достижение перемирия в Газе. Он призвал страны «работать днем и ночью» над ее достижением.

Вторая цель «Хезболлы» — победа ХАМАС в Газе, отметил он, выразив уверенность, что нынешний конфликт Израиля и ХАМАС станет «переломным моментом» в истории.

Насралла заявил, что достижения и результаты палестинских вооруженных группировок в секторе Газа «открыли новый этап» в борьбе с Израилем.

«Да, эти достижения и результаты (вооруженных палестинских группировок. — «Газета.Ru») заслуживают всех этих жертв, потому что они открыли новый этап в борьбе с этим врагом (Израилем), новый этап в судьбах народов всего региона», — сказал он.

Насралла назвал правильным решение палестинской радикальной группировки ХАМАС вторгнуться в Израиль 7 октября. По его словам, операцию на 100% спланировали силы ХАМАС, при этом они не предупреждали «Хезболлу» о готовящейся операции.

«То, что произошло, было необходимо для того, чтобы снова заставить мир говорить о палестинском вопросе. Операция «Потоп Аль-Аксы» была разработана и реализована на 100% палестинцами. Ее успех обеспечила абсолютная секретность», — заключил лидер шиитского движения.

Генсек также призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль, так как победа палестинцев в этом конфликте «отвечает интересам всех стран-соседей».

Кроме того, Насрулла заявил, что ситуация в Палестине в последние годы была «очень жесткой» из-за «глупого» и «экстремистского» правительства в Израиле. Он также отметил, что палестинский народ «страдает» свыше 75 лет.