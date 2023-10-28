«Израиль — оккупант, резня в Газе — детище Запада». Что сказал Эрдоган на митинге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, где собрались более 1,5 млн человек. Политик назвал палестино-израильский конфликт «детищем Запада» и выразил удивление, почему западные страны «плачут по Украине, но молчат о детях, погибших в Газе». Эрдоган также обратился к Израилю со словами «ты группировка, а не государство». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Израиль, ты оккупант»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пропалестинском митинге в Стамбуле, что Турция готовится объявить Израиль «военным преступником».

«Мы объявим Израиль военным преступником. Мы готовимся к этому», — сказал политик (цитата по ТАСС).

Эрдоган подчеркнул, что в секторе Газа проводится «настоящая резня». У местных жителей нет продуктов питания, воды и топлива. «Сколько детей и женщин должны еще погибнуть? У каждой страны есть право на самооборону, но где справедливость?», — спросил турецкий президент.

Турецкий лидер также назвал Израиль «оккупантом» и «группировкой». Движение ХАМАС при этом не является террористической организацией, повторил он свои собственные слова, которые на этой неделе вызвали резкую критику со стороны Израиля и ряда других стран.

«Где были границы Палестины, Газы в 1947 году, где они сейчас? Израиль, ты оккупант, группировка, а не государство. Турецкая нация это знает. Если Запад тебе чем-то обязан, то мы тебе ничего не должны. Поэтому мы так спокойно говорим об этом», — отметил политик.

«Можем нагрянуть однажды ночью»

Эрдоган также возложил на Запад ответственность за кровопролитие в Газе, назвав его резней. »[Ответственность за] резню в Газе целиком лежит на Западе, конфликт в регионе — это его детище», — подчеркнул он.

Западные страны, которые «еще вчера проливали крокодильи слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией», сегодня «безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе».

«Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе?» — удивился Эрдоган.

Политик обратился к западным странам с угрозами: «Хотите войну между Крестом и Полумесяцем? Тогда знайте, что этот народ жив, он стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке. Мы можем нагрянуть однажды ночью».

Резолюция ООН

Эрдоган приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию, указав, что это «позитивный шаг».

«120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля. Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве», — сказал турецкий лидер.

Ранее МИД Турции обратился к Иерусалиму, выразив надежу, что тот будет выполнять пункты резолюции.

«Хотя мы не считаем резолюцию ГА ООН достаточной, <...> мы надеемся, что призывы, нашедшие отражение в ее тексте, будут быстро реализованы. Мы призываем Израиль прислушаться к общему голосу международного сообщества, прекратить нападения и дать возможность для обеспечения мира», — говорится в заявлении дипведомства.

После слов Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что всем дипломатам нужно вернуться из Турции на родину «для переоценки двусторонних отношений».

Пропалестинские акции

За последние недели волна протестов в поддержку Палестины охватила ряд стран, в том числе и западных. В Европе наиболее масштабные акции прошли во Франции, Италии, Великобритании и Германии. В берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мусульман, произошли стычки с полицией, пострадали 65 правоохранителей. Акции протеста начались также в Иране, Иордании, Ливане и Марокко.

В Турции протесты усилились после ракетного удара по больнице в секторе Газа. В ночь на 18 октября на демонстрации вышли тысячи жителей Стамбула, полиция применила слезоточивый газ для разгона пытавшихся прорваться к генконсульству Израиля. Массовый митинг также прошел у генконсульства США в городе Адана на юге Турции.

В США протестующие, призывающие к перемирию Израиля и ХАМАС, ворвались в одно из зданий комплекса Капитолия. Митинги также прошли в Национальном торговом центре.