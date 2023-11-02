«Поддержка палестинского дела». Какие страны отозвали послов из Израиля

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид (слева) и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф аз-Заяни во время встречи спустя год после подписания договора о нормализации отношений между двумя странами в Манаме, Бахрейн, 2021 год

Палата депутатов Бахрейна сообщила об отзыве посла из Израиля и прекращении экономических отношений с Западным Иерусалимом в знак несогласия с действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Ранее послов в Израиле отозвали Иордания, Колумбия и Чили. А Боливия вовсе разорвала с Западным Иерусалимом дипломатические отношения. В МИД Израиля назвали это решение Сукре «капитуляцией» перед терроризмом и Ираном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Посол Бахрейна

Совет представителей Бахрейна принял решение об отзыве посла страны из Израиля в знак несогласия с действиями Западного Иерусалима в секторе Газа, сообщили в пресс-службе палаты представителей королевства.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла из Израиля», – говорится в сообщении.

Также Манама прекратила экономические отношения с Западным Иерусалимом. Как уточнили в нижней палате парламента, это решение подтверждает «твердую историческую позицию Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа».

Как подчеркнули в палате, в законодательном органе поддерживают позицию короля Бахрейна Хамада бен Иса аль Халифа по созданию независимой Палестины со столицей в Иерусалиме.

1 ноября сразу несколько государств решили отозвать своих послов из Израиля. Так поступили в Иордании, Колумбии и Чили.

Как отметили в МИД Иордании, Амман отозвал дипломатического представителя в Израиле для консультаций в знак выражения своей позиции, осуждающей израильские действия в секторе Газа. Как отметили в ведомстве, Западный Иерусалим убивает невинных людей и его действия вызывают гуманитарную катастрофу в регионе.

На следующий день пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат выразил сожаление в связи с решением внешнеполитического ведомства Иордании отозвать своего посла в стране.

Накануне президент Колумбии Густаво Петро также сообщил об отзыве посла страны в Израиле для консультаций. По его словам, если Западный Иерусалим не остановит «резню палестинского народа», дипломаты Колумбии не смогут там находиться. Аналогичное решение приняло правительство Чили, сообщил президент страны Габриэль Борич позднее в тот же день.

«В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля», — заявил Борич.

Радикальная Боливия

Разорвать дипломатические отношения с Израилем решили в Боливии. 31 октября заместитель главы МИД страны Фредди Мамани заявил журналистам, что правительство его государства разрывает дипломатические отношения с Израилем на фоне действий еврейского государства в секторе Газа.

По словам замминистра, Сукре осуждает агрессивные действия Израиля в секторе Газа и называет их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

В МИД Израиля назвал данное решение Боливии «капитуляцией» перед Ираном.

«Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков», — заявили в израильском МИД.

Турция и Россия

Лидер турецкой «Новой партии благоденствия» Фатих Эрбакан 12 октября призвал власти Турции выслать посла Израиля в Анкаре и закрыть расположенные в республике военные базы США.

«Посол Турции в Израиле должен быть немедленно отозван, израильский посол в Анкаре выслан, база ПВО Кюреджик и авиабаза США Инджирлик закрыты, продажа исламскими странами Америке и Израилю всех стратегических товаров, включая нефть, прекращена», — заявил Эрбакан.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что единственным способом урегулировать текущий конфликт на Ближнем Востоке является признание Палестины независимым государством.

Такого же мнения придерживается российский лидер Владимир Путин. Он неоднократно заявлял, что ключ к решению конфликта лежит в создании суверенного государства Палестина. Как заявил Путин 11 октября на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Израиль официально как государство существует, а Палестина — нет.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал он, отметив, что в решении говорилось о создании двух независимых государств.