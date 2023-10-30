«Освободи нас сейчас». Заложницы потребовали от Нетаньяху немедленных действий

Радикальное движение ХАМАС опубликовало видео с тремя заложницами, которые потребовали от премьера Израиля Нетаньяху немедленно совершить обмен пленными. Также одна из женщин на видео обвинила израильские власти в неспособности защитить людей во время нападения 7 октября. Нетаньяху назвал видео «жестокой психологической пропагандой» ХАМАС и пообещал «приложить все усилия» для освобождения заложников. По данным на 25 октября, ХАМАС удерживали 222 пленных, включая шестерых россиян. Радикалы готовы освободить людей в обмен на свободу всех палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах — около 6 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Требование пленниц

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись с тремя израильскими заложницами ХАМАС, одна из которых обращается к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом к немедленному обмену пленными.

«Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!»

— закричала одна из заложниц в конце 76-секундного видеообращения, обращаясь к Нетаньяху.

Пленница также раскритиковала израильское правительство за неспособность защитить людей во время нападения ХАМАС 7 октября. По словам женщины, она находится в плену уже 23 дня — ее взяли в заложники и в тот день никто не пришел спасти мирных жителей.

Для обмена пленными женщина призвала Нетаньяху объявить о прекращении огня. Из видео непонятно, заставили ли женщину обращаться к председателю правительства Израиля или она делает это по своей воле. Из подписи к видео следует, что на видео запечатлены израильтянки, их удерживает боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

Психологическая травля

Газета Yedioth Ahronoth назвала опубликованное видео психологическим террором ХАМАС. По данным издания, достоверно неизвестно, когда именно записывали видео и при каких обстоятельствах. По некоторым данным, видео записали на следующий день после первой пресс-конференции Нетаньяху после начала обострения — 28 октября.

Сам премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал видео с тремя израильскими заложницами «жестокой психологической пропагандой».

Председатель правительства заверил, что израильские власти делают все возможное для возвращения всех похищенных и пропавших без вести людей домой. Он обратился к трем женщинам, вероятно, имея в виду трех заложниц, запечатленных на видео ХАМАС со словами сочувствия.

«Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным», — сказал премьер.

Ситуация с заложниками

Телеканал NBC со ссылкой на информацию неназванного американского чиновника 30 октября сообщил, что переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, зашли в тупик. По данным NBC, ХАМАС потребовал от Тель-Авива разрешить поставки топлива в сектор Газа, но не стал гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством. В Израиле не согласились на такие условия.

Как отмечает телеканал, тупиковая ситуация в переговорах образовалась до того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 октября объявила о расширении своих операций в секторе Газа. Еще 26 октября переговоры «успешно продвигались».

30 октября представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников. По данным представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в секторе Газа удерживают не менее 230 заложников. «Мы уведомили 230 семей похищенных», — указал он на пресс-конференции 29 октября.

25 октября агентство Reuters со ссылкой на израильское правительство сообщало, что в заложниках у ХАМАС находятся 222 человека, среди которых у 138 человек есть иностранные паспорта. В числе пленных — 15 аргентинцев, 12 немцев, 12 американцев, шесть французов и шесть россиян, а также 54 гражданина Таиланда. На следующий день боевики из группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявили, что в результате ударов Израиля погибли почти 50 заложников.

26 октября чрезвычайный и полномочный посол России Анатолий Викторов сообщил, что в числе заложников ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля. В понедельник официально стало известно о смерти 22-летней немки Шани Лук, захваченной в плен боевиками ХАМАС. Это самая известная из заложниц боевиков. В интернете публиковали кадры, на которых девушка с переломанными ногами лежит без сознания в кузове пикапа лицом вниз, ее затылок в крови.

Требование боевиков

16 октября представитель ХАМАС Халед Машаль заявил о готовности обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тыс. палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

«В сионистских (израильских) тюрьмах содержатся 6 тыс. палестинских мужчин и женщин, которых мы хотим освободить в обмен на (освобождение) израильских пленников. Сопротивлению достаточно сил, чтобы освободить тюрьмы от всех заключенных», — сказал он в интервью телеканалу Al Araby.

28 октября представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда повторил это требование.