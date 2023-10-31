«Мрази, да и только». Что сказал Путин после беспорядков в дагестанском аэропорту

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств, 30 октября 2023 года

Российский президент возложил ответственность за беспорядки в аэропорту Махачкалы на западные и украинские спецслужбы. Так он прокомментировал массовые беспорядки в Дагестане из-за рейса из Тель-Авива, прибывшего в регион на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Путина, волнения вызваны американской стороной, которая хочет расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Западные спецслужбы

Президент России Владимир Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы, при которых вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт столицы Дагестана в поисках евреев, в результате чего пострадали 20 человек. Глава государства возложил вину за эту ситуацию на украинские и западные спецслужбы.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб»,

— отметил глава государства в ходе внепланового совещания с руководством силовых ведомств и членами правительства по поводу беспорядков в Дагестане.

Глава государства также призвал тех, кто переживает за израильтян, расследовать деятельность спецслужб США, работающих на Украине.

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мрази, да и только, по-другому и сказать невозможно», — заявил глава государства, комментируя ситуацию в российском регионе.

Ситуация в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. На место пробыли полицейские, начались столкновения демонстрантов в сотрудниками правоохранительных органов. Позднее дебоширов удалось вытеснить. По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая девятерых полицейских (двое оказались в больнице).

Вечером в понедельник стало известно о задержании полицейскими 83 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту. По оценкам различных источников, всего в беспорядках участвовали более тысячи человек. По факту волнений СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России («Массовые беспорядки»).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, сотрудники полиции провели в общей сложности 50 обысков у задержанных. Сотрудники МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают поиск организаторов акции, а также ее активных участников.

«Все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены», — предупредили в пресс-службе министерства внутренних дел.

«Паук, который пытается окутать всю планету»

На совещании по поводу ситуации вокруг беспорядков из-за прибывшего в регион самолета из Тель-Авива Путин поручил руководителям регионов и главам силовых ведомств принимать твердые и своевременные меры по защите конституционного строя страны, прав граждан и межрелигиозного согласия.

Также Путин обвинил Вашингтон в желании расколоть Россию изнутри.

«Не добиваясь успеха на поле боя, (США) хотят расколоть нас, что касается России, изнутри, ослабить и посеять смуту», — сказал глава государства.

Президент России сравнил США с пауком, который пытается затянуть весь мир в свою паутину. По его словам, необходимо «знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир» и желает добиться стратегического поражения России на поле боя, «использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины». Кроме того, Путин заявил о выгоде США от конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах.

Российский президент вновь заявил, что разрешить обострившийся в октябре конфликт на Ближнем Востоке можно только путем создания для жителей Палестины полноценного государства.

«В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти, интриг и двойного дна. <...> Ключ к решению (палестино-израильского) конфликта — создание полноценного палестинского государства. Мы не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству», — отметил Путин.