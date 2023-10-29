Израиль ударил по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе. Там укрываются 12 тысяч человек

ЦАХАЛ обстрелял больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа, на территории которой укрываются 12 тысяч мирных жителей. Израильская сторона предупреждала об атаке и призывала эвакуировать находящихся там людей. В ВОЗ на это заявили, что вывезти больных, не подвергая опасности их жизнь, невозможно.

Армия Израиля обстреляла здание больницы «Аль-Кудс» на севере Газы, сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, по окрестностям медучреждения было выпущено несколько снарядов. Повреждено здание, расположенное позади больничного комплекса.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Министерство внутренних дел Палестины на своей официальной странице в Telegram подтвердило, что израильские силы нанесли удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс».

Израиль предупредил об атаке

29 октября ЦАХАЛ возобновил атаки по нескольким районам Газы, в том числе по окрестностям больницы «Аль-Кудс».

Телеканалы Al Arabia и Al-Hadath со ссылкой на международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца передавали, что Израиль настаивает на эвакуации медицинского учреждения. Израильские власти также повторно предупредили палестинское общество Красного Полумесяца о необходимости эвакуировать людей из больницы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил сегодня, что такие предупреждения от израильских властей «глубоко тревожат».

«Мы подчеркиваем, что невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая опасности их жизни», — написал он в соцсетях.

В больнице «Аль-Кудс» находились по меньшей мере 400 пациентов. На территории медкомплекса также укрывались от бомбардировок около 12 тысяч местных жителей.

«По законам войны»

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Израиль использовать полученное американское оружие строго по законам войны.

«То, что мы предоставляем Израилю, подпадает под законы войны и требования предпринять шаги для защиты невинных жизней», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

При этом он уточнил, что Вашингтон выдвигает такие требования «каждый раз, когда передает оружие кому-то».

Заявления Салливана прозвучали на фоне того, как Израиль начал отправлять в Газу наземные силы, включая танки.

Советник Байдена подтвердил, что США поддерживают право Израиля на самооборону от ХАМАС, но операция должна быть сбалансирована с учетом обязательств Израиля щадить гражданское население.

«Соединенные Штаты продолжают придерживаться ряда очень важных принципов. Израиль имеет право и даже обязанность защищать себя от террористов. Израиль также обязан проводить различие между террористами и обычными гражданскими лицами», — сказал Салливан.

«Необходимо сделать все для защиты человеческой жизни. Будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще», — резюмировал советник.