Удар по больнице в секторе Газа. Почему нельзя назвать виновника трагедии

17 октября 2023 года в больнице «Аль-Ахли», расположенной в секторе Газа, произошел мощный взрыв. По заявлению представителей ХАМАС и палестинского министерства здравоохранения, погибло несколько сотен человек. Весь мир обсуждает версии противоборствующих сторон, демонстрирующих свои доказательства и обвиняющих друг друга. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что любое обвинение должно строиться на выводах независимой комиссии, организовать работу которой пока не представляется возможным.

Обе стороны очередного вооруженного противостояния на Ближнем Востоке отрицают свою причастность к этому чрезвычайному происшествию. ХАМАС обвинил в нанесении удара по госпиталю Армию обороны Израиля. Эту версию сразу подхватили практически все страны исламского мира, и она стала на первых порах чуть ли не единственной.

В свою очередь, представители ЦАХАЛ сообщили, что взрыв в больнице произошел в результате неудачного пуска ракеты из сектора Газа группировкой «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) в направлении Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильские военные не причастны к удару по больнице в секторе Газа.

Что касается количества погибших (по первоначальным данным более 500), озвученное представителями ХАМАС, то, по мнению независимых наблюдателей, оно завышено как минимум на порядок. Телеканал Al Arabiya называл цифры даже в 800 человек убитых в результате взрыва. Но пока подобного количества погибших не представлено (как бы цинично не звучала эта фраза).

Да и, надо прямо сказать, в версии ХАМАС далеко не все сходится. По некоторым данным, взрыв произошел не в самой больнице, а на парковке во дворе. И это подтверждается данными космических аппаратов детальной фоторазведки.

Что же в этом случае надо сделать, чтобы сделать однозначные выводы о виновности той или иной стороны? Прежде всего, на месте происшествия представляется целесообразной работа независимой комиссии (что в условиях этого конфликта кажется малореальным).

В состав подобной группы должны входить и специалисты по боевому применению авиационных средств поражения (а равно как и тактических ракет класса «земля-земля»), и опытные взрывотехники, и ряд других специалистов. Работа подобной независимой комиссии, надо отметить, не может быть завершена в короткие сроки. Она по определению является и длительной, и трудоемкой.

На месте происшествия в первую очередь надо осмотреть воронку, образовавшуюся в результате подрыва боевой части средства поражения, определить расстояние разлета осколков и других элементов взорвавшегося устройства, дальность действия ударной волны.

Уже по этим первоначальным результатам будет примерно понятно, что взорвалось в больнице «Аль-Ахли».

В дальнейшем надо изъять с места взрыва для последующего анализа соответствующие пробы и образцы, осколки средства поражения, осмотреть трупы и их фрагменты (что уже вряд ли возможно без эксгумации), определив при этом характер поражений погибших, а также и раненых.

В дальнейшем необходимо провести детальный анализ выявленных на месте происшествия частиц взрывчатых веществ. По результатам подобных действий в ряде случаев удается установить даже предприятие-изготовитель ВВ.

Что самое существенное в этом деле – взрывы любых средства поражения имеют только им присущие особенности. И определить в конечном итоге что конкретно произошло возле больницы «Аль-Ахли», расположенной в секторе Газа, по результатам работы подобной комиссии будет не так уж и трудно.

Однако во всем этом деле есть еще один существенный нюанс.

Во время работы группы экспертов-взрывотехников на месте происшествия нежелательно присутствие лиц, непосредственно несвязанных с работой независимой комиссии. А вот это в условиях сектора Газы осуществить очень трудно.

Уже сейчас место взрыва не имеет, если можно так сказать, своего первоначального облика. Что же касается наличия наиболее важных улик, то они наверняка либо уже уничтожены, либо со стороны ХАМАС предприняты действия такого порядка, которые могут существенно затруднить работу экспертов. К примеру, на место взрыва можно принести со всего сектора Газа обломки израильских бомб и ракет и продемонстрировать их, что называется, в прямом эфире.

Да и пока будет принято решение о работе подобной комиссии (еще и не вполне ясно, кто это будет делать), пока эксперты доберутся до места происшествия, расследовать там будет уже нечего. Так что в ближайшее время и ХАМАС, и Армия обороны Израиля продолжат обвинять друг друга в атаке на больницу«Аль-Ахли» в секторе Газа.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).