SpaceX, ООН, Россия и Эрдоган. Кого Израиль добавил в черный список

Власти Израиля за последние дни выразили решительный протест в ответ на действия международных организаций, стран, политических лидеров и предпринимателей. Так, Иерусалим назвал «примером бесчестия» резолюцию ООН и подчеркнул, что организация «потеряла значимость». Также израильтяне осудили решение Илона Маска предоставлять услуги спутниковой связи Starlink в Газе и визит ХАМАС в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Илон Маск

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил о разрыве связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink из-за решения ее владельца Илона Маска использовать эти системы в секторе Газа.

«ХАМАС будет использовать это для террористической деятельности. <...> Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. К тому времени мое ведомство прекратит использовать Starlink», — подчеркнул Кархи.

Маск ранее пообещал предоставлять услуги спутниковой связи Starlink международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа.

Мобильная связь и интернет перестали работать на большей части территории Газы.

Starlink — проект компании SpaceX, целью которого является создание глобальной сети из тысяч спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что всем диппредставительствам в Турции нужно вернуться на родину. Решение было принято сразу после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины.

Ранее турецкий лидер выступил на митинге в Стамбуле и назвал происходящее в секторе Газа «бойней», за которую ответственен Запад. Он также назвал Израиль «не страной, а группировкой» и «оккупантом».

«Израиль, ты оккупант, группировка, а не государство. Турецкая нация это знает. Если Запад тебе чем-то обязан, то мы тебе ничего не должны», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения Эрдогана в том, что ЦАХАЛ совершает военные преступления.

«Если вы думаете, что можете обвинять наших солдат в военных преступлениях, это лицемерие. Мы самая моральная армия в мире», — подчеркнул Нетаньяху.

26 октября делегация ХАМАС прибыла в Москву, чтобы встретиться с российскими дипломатами. В Кремле заявили, что ни о каких контактах с президентом Владимиром Путиным речи не идет.

Тем не менее израильский МИД высказал «недовольство той ролью, которую играет Россия», и выразил надежду, что Москва займет «более сбалансированную» позицию. В израильском дипведомстве призвали правительство России «немедленно изгнать террористов ХАМАС».

«ХАМАС — террористическая организация хуже, чем ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России). <...> Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства», — говорилось в комментарии дипведомства.

Кремль подчеркнул в ответ, что считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке — и с Израилем, и с движением ХАМАС.

Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Документ требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.

Постоянный представитель Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН, приняв резолюцию, «потеряла легитимность и значимость». Больше всего в Иерусалиме были недовольны тем, что не удалось согласовать поправку к резолюции с осуждением палестинского радикального движения ХАМАС. Соответствующий пункт был в первоначальной версии документа, но в окончательной редакции был удален.

«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия», — заключил постпред.

МИД Израиля подчеркнул, что отвергает «позорный призыв ГА ООН к «прекращению огня»». Израиль намерен ликвидировать палестинскую радикальную группировку ХАМАС «точно так же, как мир уничтожает нацистов и ИГИЛ» (организация запрещена в России), пообещали в ведомстве.