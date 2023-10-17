«Политический аллерген»: в Госдуме пообещали проверить Чубайса на вывод капитала из России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано» и убедиться, что бывший топ-менеджер не выводил капитал из РФ. По мнению парламентария, Чубайс, уехавший в Израиль и оказывающий гуманитарную помощь гражданам страны, стал «политическим аллергеном для общества». До этого об «огромной финансовой дыре» «Роснано» высказывался Владимир Путин.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направит в ФСБ и Следственный комитет РФ запросы с просьбой проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и «Роснано», а также на предмет возможного вывода им и его родственниками капитала из России. Об этом политик сообщил РИА Новости.

По мнению Хамзаева, Чубайс стал для общества «политическим аллергеном». Развозя гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте на Ближнем Востоке, он демонстрирует «лояльность в войне Израиля», а это, по мнению, депутата — государственная измена.

Хамзаев добавил, что не понимает, на чьи деньги живет Чубайс и откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать и оказывать гуманитарную помощь израильтянам, пострадавшим от нападения ХАМАС.

Финансовая дыра «Роснано»

О том, что в «Роснано» обнаружена «огромная финансовая дыра» говорил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 12 сентября:

«Я сейчас не буду даже цифры называть, большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования.

Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому и перешел, в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю».

При этом глава государства упомянул, что ему показывали фото из сети, на котором экс-глава «Роснано» «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич».

Россию Чубайс покинул в конце марта 2022 года. Израильское издание «Детали» утверждало, что он вместе с женой Авдотьей Смирновой пытался получить постоянное удостоверение личности или израильский загранпаспорт. Согласно публикации, в Израиле Чубайсу принадлежит «как минимум один объект недвижимости». Бывший чиновник опроверг оба утверждения в комментарии ТАСС.

9 октября, спустя два дня после нападения на Израиль боевиков ХАМАС, в сети появилось фото человека, похожего на экс-гендиректора «Роснано» и его супругу, стоящих в аэропорту Тель-Авива. Оказалось, что семейная пара летала в Дубай.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», – рассказал Чубайс позднее.

«Роснано» в начале октября предупредила о возможном банкротстве – госкорпорация оказалась не способна обслуживать финансовые обязательства по долгам. Как сообщало «Интерфакс», в декабре компания должна погасить выпуск биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей.

«Как родина может угрожать?»

В Кремле утверждают, что уехавшим из страны гражданам РФ преследование не грозит. Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что россияне живут в разных странах, но РФ остается их родиной.

«Как родина может угрожать?» — риторически спросил Песков.

На вопрос о возможном возвращении Чубайса и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа представитель Кремля сказал: «Давайте так, мы с вами о гражданах говорим, о наших в целом. Здесь можно сказать только это».

Имя Хамзаева появлялось в СМИ, когда он жаловался в Следственный Комитет РФ на актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) и музыканта Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) после их высказываний против СВО на Украине.