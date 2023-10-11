«Жив, здоров, ел с аппетитом»: Чубайса заметили в Дубае после отъезда из Израиля

Анатолий Чубайс в аэропорту Тель-Авива и в отеле в Дубае, октябрь 2023 года

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс подтвердил, что улетал из Израиля, и рассказал, что ездил в Дубай по работе. В ОАЭ он прилетел 9 октября — на фоне нападения ХАМАС. В сентябре Владимир Путин высказался по поводу отъезда бывшего топ-менеджера и предположил, что он связан с «финансовой дырой» в «Роснано».

Где нашелся Чубайс

Экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после непродолжительной рабочей поездки в Дубай. Об этом агентству ТАСС сообщил он сам.

«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль», — сказал бывший топ-менеджер.

11 октября в Telegram-канале «Дубай Петрович» появился пост с фотографией и информацией о том, что в бизнес-лаундже крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заметили похожего на Чубайса мужчину. Предположительно, он находился вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой.

«Жив, здоров, ел с аппетитом», — отмечается в публикации.

Два дня в Дубае

Вероятно, именно в Дубай экс-глава «Роснано» вылетел 9 октября. Тогда похожего на Чубайса мужчину заметили в аэропорту израильского Тель-Авива. Фотография была опубликована в Telegram телеканала RT. В соцсетях появились предположения о том, что Чубайс вылетел из Израиля из-за ситуации с нападением на страну радикальной группировки ХАМАС.

На снимке запечатлен мужчина, стоящий с чемоданом в очереди у стойки регистрации. В руках он держит документы или телефон. Рядом с ним находится женщина, похожая на его жену Авдотью Смирнову. Журналисты Telegram-канала Shot по телефону задали бывшему топ-менеджеру вопрос, куда тот направляется из Тель-Авива, но он бросил трубку.

По информации Baza, Чубайс пробыл в Дубае два дня (прибыл 9 октября и улетел 11 октября). Они с женой останавливались в отеле Ritz Carlton.

«Чубайс выбрал для проживания клубный номер с видом на океан. За два дня в пятизвездочном отеле бывший глава «Роснано» заплатил порядка 10000 дирхам (по 5000 в сутки). По нынешнему курсу проживание обошлось примерно в 275 000 руб.», — говорится в посте.

Брат экс-главы «Роснано» Игорь Чубайс сообщил «Газете.Ru», что общался с родственником неделю назад и не знает, где тот находится.

Мойша Израилевич

23 марта 2022 года Чубайс вместе с женой покинул Россию. До этого момента он занимал пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Путин освободил Чубайса от должности 25 марта 2022 года.

Вначале, по данным источников РБК, экс-глава «Роснано» уехал в Турцию. После этого его видели в Италии, Латвии, а также в Израиле.

12 сентября 2023 года Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Чубайс «удрал» из России и «зачем-то прячется» за границей:

«Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю.

<...> Я не понимаю, чего он удрал? Может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры».

В апреле 2022 года глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора Игоря Краснова провести проверку работы организации в период с 2010 по 2020 год, когда ее возглавлял Чубайс. Как указал в письме Куликов, на конец 2020 года долг «Роснано» составлял свыше 146 млрд руб.