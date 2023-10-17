«Мы также будем поступать». Россия ответит Западу на использование замороженных активов

Глава Минфина Силуанов допустил зеркальный ответ на использование Западом дохода от российских активов для помощи Киеву. Он напомнил, что в России тоже есть замороженные средства, «причитающиеся» партнерам из недружественных стран. Ранее США обсудили с союзниками «лишение России доходов», а в Бельгии создали фонд для Украины с использованием дохода от российских средств. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил, что Москва зеркально ответит на возможное решение стран Запада использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине.

Он подчеркнул, что золотовалютные резервы России фактически были конфискованы, что «подорвало доверие к западным институтам». При этом глава Минфина напомнил, что в РФ также заморожены средства, причитающиеся по российским облигациям и обязательствам перед партнерами из недружественных стран.

«Использование денег от «работы» замороженных наших активов – это на совести тех наших партнеров, которые такие решения принимают <...> Тогда мы также будем поступать», – сказал Силуанов.

По его словам, Россия «адаптировалась» к санкционному давлению, планирует его преодолеть и «быть более независимой». Министр отметил, что основное влияние на российскую экономику ограничения оказали в 2022 году, так как у страны резко сократились возможности по расчетам, продаже экспортных товаров и получению импорта. Он пояснил, что это привело к росту инфляции, дисбалансу валютных курсов и «негативу в целом по экономике».

Силуанов добавил, что ускорения экономической активности удалось добиться благодаря принятым правительством страны мерам поддержки.

«Санкции, конечно, негативно действуют на нашу страну, но не менее негативно влияют и на другие страны мира, которые ввели эти санкции», – подчеркнул министр.

Он призвал оценить влияние санкций не только на Россию, но и на мировую экономику, и прийти «к каким-то разумным решениям, перестав вводить такие рестрикции».

При этом глава Минфина сообщил, что показатели дефицита бюджета страны в текущему году ниже ожидаемых – «порядка одного с небольшим процента» вместо запланированных 2%. В дальнейшем власти планируются добиться дефицита «ниже 1%».

Кроме того, министр заявил о росте реальных доходов населения страны и снижении динамики инфляционных показателей: власти планируют выйти на целевой показатель в 4% к концу 2024 года, при том что в этом году ожидается инфляция на уровне «чуть больше 7%». Глава Минфина также добавил, что в России подготовлен бюджетный план на три года, предусматривающий выход на первичный баланс бюджета в 2025 году.

Доходы от активов

11 октября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США пытаются заставить западные правительства использовать «сотни миллиардов долларов» замороженных резервов Центрального банка России для помощи Украине.

Так, министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с финансовыми чиновниками других западных стран в Марокко поддержала план Евросоюза по введению налога на прибыль от замороженных российских активов и отправке полученных средств Украине.

Кроме того, в ходе встречи Йеллен с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом стороны обсудили «совместные действия по лишению России доходов».

16 октября портал Axios сообщил, что на переговорах в Люксембурге глава американского минфина намерена «побудить европейских чиновников предпринять конкретные шаги по получению процентов от российских активов».

Также о планах использовать средства России для помощи Киеву заявляли в Бельгии. Премьер-министр страны Александр де Кроо объявил о создании фонда поддержки Украины в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.

3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов. По данным европейского депозитария Euroclear, за первое полугодие 2023 года проценты по активам, находящимся под санкциями в отношении России, составили €1,743 млн.