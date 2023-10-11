Бельгия намерена помогать Украине за счет замороженных российских активов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов. Его слова на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским передает РИА Новости.

Де Кроо указал, что в Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов.

«Получаемые налоги от доходов должны на 100% передаваться Украине», — сказал бельгийский премьер, уточнив, средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.

До этого стало известно, что Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Бельгии Брюссель.

Бельгийский министр обороны Людивин Дедондер заявляла в эфире телеканала RTL, что страна решила отправить Украине истребители F-16 в 2025 году.

11 октября Глава зентагона Ллойд Остин также сообщил, что США выделят новый пакет помощи Украине на $200 млн.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.