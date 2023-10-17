10 лет «Поясу и пути» и переговоры с Си: Путин прибыл в Пекин

Владимир Путин начал официальный визит в Китай – в ночь на 17 октября его самолет приземлился в пекинском аэропорту Шоуду. Как ожидается, в рамках поездки глава государства примет участие в форуме «Один пояс — один путь», проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и встретится с другими мировыми лидерами. Эксперты сходятся на том, что участие Путина в мероприятии имеет важное значение и подмечают высокий уровень отношений России и Китая. Зачем российский лидер едет в Пекин — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир прилетел в Пекин, где лично поучаствует в третьем форуме «Один пояс — один путь». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту Шоуду. Во время визита политик проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином. На 17 октября намечены переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.

Переговоры Путина и Си планируются на 18 октября. Это будет уже вторая встреча Путина и Си в 2023 году, в первый раз лидеры встречались в Москве в конце марта во время официального визита председателя КНР в Россию. Согласно заявлениям Кремля, переговоры Путина и Си Цзиньпина в основном будет касаться международных тем, в том числе вопросов формирования более справедливого многополярного миропорядка, и возможно частично пройдут в формате «с глазу на глаз».

Что такое «Один пояс — один путь» Си Цзиньпин представил концепт «Одно пояса — одного пути», который впоследствии стал просто «Поясом и путем», осенью 2013 года. Китайский мегапроект призван усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры между странами Центральной Азии, Европы и Африки, что будет способствовать их развитию торговых отношений с КНР.



Инициатива объединяет почти 150 государства и более 30 международных организаций. Сам проект имеет долгосрочное планирование, предусматривая свыше $1 трлн инвестиций. За 10 лет общий импорт и экспорт государств-участниц с КНР достиг отметки в $19,1 трлн. Россия не напрямую в проекте не задействована, но в целом его поддерживает. В частности, Москва и Пекин согласовали договоренность о сопряжении строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Экономического пояса Шелкового пути» еще в 2015 году.



Третий форум «Пояса и пути» пройдет с 17 по 18 октября 2023 года. Основная тема — качественное совместное строительство «Пояса и пути» и совместные усилия для достижения общего развития и процветания. Как ожидается, на форуме будут представлены более 130 государств, в том числе на высшем уровне.

Кроме российско-китайских контактов и участия в форуме «Пояс и путь», Путин собирается провести серию переговоров и с другими мировыми лидерами. Планируются встречи с главами Вьетнама, Лаоса, Монголии и Таиланда. Вместе с Путиным в Пекин приедет и российская делегация. Речь идет о главах различных министерств и ведомств. В частности, Китай посетит глава МИД России Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и руководитель РЖД Олег Белозеров.

Глобальные вопросы и экономика

Как говорил сам президент России, главная цель его визита в Пекин — сотрудничество в рамках «Одного пояса — одного пути», которому в этом году исполняется 10 лет.

«Поездка в Китайскую Народную Республику давно обсуждалась, анонсировалась уже. Основная тема — это сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по поводу обсуждения его идеи «Один пояс — один путь». Большое мероприятие», — отмечал Путин.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что приезд президента России на форум имеет важное значение. Так, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев считает, что Россия заинтересована в «Поясе и пути».

«На форуме будет обсуждаться дальнейшее направление этого важного проекта. Для России это тоже имеет значение. Россия — огромная страна, растянувшаяся с Востока на Запад. И хотя не все пути идут через российскую территорию, нам все равно важно участвовать в этом формате. Участие Путина в предстоящем форуме в нынешних геополитических условиях подчеркивает более тесные связи России с огромным количеством стран-участников мероприятия. Присутствие президента России на саммите будет значимым с точки дальнейшего развития отношений с этими странами», — пояснил эксперт.

В свою очередь директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил, что последний раз форум «Пояса и пути» проходил в 2019 году и нынешнее мероприятие будет отличаться, поскольку ситуация в мире несколько изменилась.

«Прежде всего это будет обсуждение вопросов глобальной безопасности, о чем, скорее всего, будет говорить и российский президент. Кроме того, будет разговор о формулировании общего видения ситуации России и Китая. Плюс к этому стороны, вероятно, поговорят о военной эскалации в мире и о возможности развития военно-политического сотрудничества в широком плане — не только на уровне России и Китая, но и других государств, к примеру с Ираном», — указал эксперт.

Он добавил, что экономический аспект тоже будет иметь важное значение, в частности это касается расширения сотрудничества России и Китая в сфере инвестиций и дальнейшее сопряжение между «Поясом и путем», ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

Отношения на пике

Одной из целей поездки Путина в Пекин является дальнейшее развитие российско-китайских отношений. По информации Кремля, этот вопрос будет обсуждаться президентом России на переговорах с Си. С точки зрения Андрея Карнеева из НИУ ВШЭ, в настоящее время сотрудничество двух государств находится на очень высоком уровне.

«Руководители двух государств характеризуют отношения России и Китая как возможно наилучшие за всю историю сотрудничества. Вероятно, это так и есть. Товарооборот у России и Китая рекордный [по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил более $190 млрд] и уровень взаимоотношений между лидерами стран образцовый. Присутствует высокий уровень доверия и в целом в двух странах есть серьезная поддержка российско-китайских отношений», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и Алексей Маслов из Института стран Азии и Африки МГУ. По его мнению, уровень отношений России и Китая не просто формально высокий, государства научились выступать совместно по всем болезненным вопросам.

«К примеру, наблюдается консолидация позиций по конфликту на Ближнем Востоке. Уровень российско-китайской торговли за последние полтора года серьезно вырос, что также важно с точки зрения отношений. К тому же, Россию и Китай объединяет не только торговля, но и общие ценности. Оба государства стоят на позиции многополярного мира, предполагая, что он должен сохранять суверенитет и мнение государств. Кроме того, тезис, активно обсуждаемый Россией, о преодолении постколониального сознания, в Китае тоже является очень популярным», — заключил эксперт.