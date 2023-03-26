«Это не военный союз». Путин оценил отношения России с Китаем

Россия и Китай развивают свои отношения, в том числе и в военно-технологической сфере, проводят совместные учения, рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире государственного телевидения. Он добавил — это не несет угрозы другим странам — «все происходит прозрачно». По словам Путина, Москва и Пекин не создают военный союз. Также он назвал завистниками тех, кто заявляет о зависимости России от Китая — неделю назад Москву посещал председатель КНР Си Цзиньпин.

Россия не угрожает другим странам и не создает с Китаем военный союз, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24».

Ранее бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай «образовывают ось, к которой примкнут Иран и КНДР». Это, по его мнению, «настоящая проблема для Запада, независимо от того, что произойдет на Украине».

Комментируя слова Болтона, Путин подчеркнул, что «это абсолютно не соответствует действительности».

«Потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза», – констатировал политик.

Президент России подтвердил, что Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе и в военной сфере. «Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем. Все прозрачно, там нет ничего секретного», – сказал Путин.

Политик добавил, что Москва вместе с Пекином проводит и военные учения. «Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем, это все прозрачно, но это не военный союз», – заключил президент.

В интервью журналисту «России 24» Владимир Путин отметил, что это Запад сам «строит новые оси».

В качестве примера он привел новую стратегическую концепцию НАТО, в которой в том числе идет речь о сотрудничестве со странами Индо-Тихоокеанского региона. Путин убежден, что страны, которые перечислены в концепции, войдут в «глобальное НАТО», к которому стремится военно-политический блок.

Владимир Путин также назвал завистниками тех, кто говорит о зависимости России от Китая. Глава государства заявил, что экономика Европы в гораздо большей степени зависит от КНР, так как товарооборот между Китаем и ЕС растет очень высокими темпами.

«Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — сказал Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что на протяжении долгого времени было много желающих настроить Китай против СССР и России: «Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы»

20 марта глава Китая Си Цзиньпин прилетел с визитом в Москву, где пробыл три дня. В первый же день у него состоялась неофициальная встреча с российским президентом. На следующий день у них прошли официальные переговоры за закрытыми дверями.

В совместном заявлении стороны охарактеризовали отношения между Москвой и Пекином как «зрелые, стабильные, самодостаточные и крепкие». «Выдержали испытание пандемией COVID-19 и турбулентной международной обстановкой, не подвержены внешнему влиянию, демонстрируют жизнеспособность и позитивную энергетику», – говорится в заявлении Кремля по итогам встречи.

Констатируется, что «Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России».

Главы государств затронули и боевые действия на Украине.

В том числе обсуждался и план мирного урегулирования конфликта, который ранее предложила китайская сторона. По мнению Владимира Путина, китайский план может лечь в основу переговоров. Путин и Си Цзиньпин считают, что «ответственный диалог является оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса».

Комментируя визит Си Цзиньпина в Москву, глава Пентагона Ллойд Остин назвал его «тревожным сигналом» и «сигналом поддержки» Пекина.

«Его визит к Путину, продолжавшийся несколько дней, я думаю, это тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим, чтобы они предоставляли материальную поддержку России прямо сейчас, но наблюдаем очень-очень внимательно, что происходит», – подчеркнул американский министр обороны.