Лауреат «Нобеля», финский президент, «старейшина»: Мартти Ахтисаари умер в 86 лет

Рано утром на 87-м году жизни умер бывший финский президент Мартти Ахтисаари. Причина его смерти неизвестна. Ахтисаари родился в Выборге, выучился на педагога, свою карьеру начинал с должности посла Финляндии в Танзании, а впоследствии стал президентом страны и получил Нобелевскую премию мира. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал «Газете.Ru», что Ахтисаари значил для РФ.

Из жизни ушел 86-летний бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари, сообщила пресс-служба канцелярии нынешнего финского главы Саули Ниинистё:

«Президент Мартти Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40 (совпадает с мск). На момент смерти президенту Ахтисаари было 86 лет».

Причину смерти политика в канцелярии финского лидера не уточнили. Пока неизвестна и дата прощания с политиком.

Политик эпохи перемен

Президент Ниинистё, которого процитировала канцелярия, выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Ахтисаари, а также назвал его великой и значимой личностью.

«Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру Евросоюза», — сказал Ниинистё.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Ахтисаари немало сделал для финнов, заботился в первую очередь о нации, а не о «заокеанских дядях».

Депутат назвал покойного представителем политиков времен «классической Европы»:

«Сейчас идет эпоха, когда уходят политические деятели, представлявшие то, что мы считаем Европой или классической Европой. Каждый такой человек, покидая этот мир, заставляет вспомнить те периоды, когда они были в активной политической жизни. <...> Именно тогда, между прочим, у Финляндии было немало успехов, немало завоеваний в хорошем смысле слова. Немало они сделали для народа Финляндии. Кстати сказать, это активно содействовало и развитию российско-финских отношений».

Присуждение «Нобеля»

Мартти Ахтисаари родился в семье финского офицера норвежского происхождения в Выборге Ленинградской области 23 июня 1937 года. В ходе Советско-финской войны 1939—1940 годов его семья переехала в Финляндию.

Ахтисаари заочно выучился на педагога в Оулуском университете в 1959 году. Работал в финском МИДе: в разные годы был послом страны в Танзании, Замбии, Сомали, Мозамбике. В 1980-х возглавлял миссию ООН в Намибии, а также занимался преодолением последствий войны в Ираке в 1991 году.

Ахтисаари стал 10-м президентом Финляндии и руководил республикой с 1994 по 2000 год. После этого основал миротворческий «Фонд мира Мартти Ахтисаари». Организация принимала участие в разрешении международных конфликтов. В 1999 году Ахтисаари стал одним из переговорщиков в ходе войны в Югославии. Кроме того, он входил в спецкомиссии ООН для расследования действий израильской армии в Палестинской автономии в 2002 году.

За «усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трех десятилетий» Ахтисаари удостоили Нобелевской премии мира в 2008 году.

«Стороны должны быть заинтересованы в урегулировании конфликта. Затем все те страны, которые имеют влияние на [его] возможное решение, должны иметь возможность сотрудничать», — говорил Ахтисаари в интервью после присуждения награды.

Связь с Россией

В ходе войны в Югославии одним из переговорщиков (наряду с Ахтисаари) был спецпредставитель президента России Виктор Черномырдин. В 1999 году они участвовали в переговорах в Белграде с президентом Югославии Слободаном Милошевичем. По итогам обсуждений югославский глава поддержал план мирного урегулирования конфликта с республиками, входившими на тот момент в состав этой страны.

В 2015 году Ахтисаари встречался с президентом России Владимиром Путиным. Бывший финский президент посетил 29 апреля резиденцию лидера России в Ново-Огарево. В той встрече принимала участие «Группа старейшин»: экс-генсек ООН Кофи Аннан, экс-президент США Джимми Картер, экс-глава Мексики Эрнесто Седильо Понсе-де-Леон, экс-премьер Норвегии Гру Брундтланд.

«К сожалению, после того как вы перестали активно заниматься политической деятельностью, международная обстановка не стала проще. В этом есть и ваша ответственность», — сказал тогда Путин, встречая политиков.