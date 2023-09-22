Антифашист и еврокоммунист. Кем был экс-президент Италии Джорджо Наполитано

Бывший президент Италии Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщило агентство ANSA. Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 годы. Последнее время он находился в клинике в Риме. О сотрудничестве с фашистскими журналами, участии в антифашистском Сопротивлении, коммунистическом прошлом и карьере политика – в нашем материале.

Бывший президент Италии, находившийся на посту с 2006 по 2015 годы, Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет в одной из римских клиник. Об этом сообщает агентство ANSA.

Последнее время состояние политика ухудшилось и стало критическим 19 сентября. Сообщается, что его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Соболезнования в связи с его кончиной уже выразили премьер-министр страны Джорджа Мелони и экс-глава правительства Марио Драги.

Жизнь и карьера Наполитано

Будущий политик родился в 1925 году в Неаполе. В 1942 году он поступил на юридический факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, защитив в итоге диссертацию по политической экономке. В то время сотрудничал с журналом Фашистской университетской группы, в котором занимался театральной и кинематографической критикой. В своих мемуарах Наполитано утверждал, что на деле эта группа объединила интеллектуалов-антифашистов.

Еще во время Второй мировой войны, в 1944 году, Наполитано установил контакт с неаполитанской организацией коммунистов, возглавляемой членом Сопротивления Маурицио Валенци – будущим мэром Неаполя. Официально Наполитано стал коммунистом в 1945 году, вступив в Итальянскую компартию. С тех пор и началась его политическая деятельность – он постепенно продвигался по партийной лестнице. В 1956 году он вошел в ЦК партии, с 1962 по 1966 был секретарем организации в Неаполе, в 1963 году вошел в правление партии. С 1986 по 1989 годы отвечал за международные связи итальянских коммунистов.

Также известно, что Наполитано поддержал действия советских войск в ходе Венгерского восстания 1956 года. Тогда он вступил в полемику в одним из видных деятелей итальянских коммунистов Антонио Джолитти, заявив, что действия СССР помогли Венгрии избежать хаоса и торжества контрреволюции, а также способствовали сохранению мира во всем мире. Сам Джоллити был иного мнения и вышел из компартии.

В 1989 по 2004 год с небольшими перерывами был в составе левых партий в Европарламенте.

Нижнюю палату итальянского парламента Наполитано возглавил в 1992 году в разгар операции «Чистые руки», в результате которой выяснилось, что большинство итальянских политиков и крупных бизнесменов повинны в коррупции. Наполитано руководил палатой депутатов вплоть до выборов 1994 года, в результате которых к власти впервые пришел Сильвио Берлускони.

C 1996 по 1998 годы Наполитано был главой МВД Италии. Одновременно с этим на него возложили обязанности по координации гражданской обороны. В качестве министра инициировал так называемый «закон Турко-Наполитано», призванный поощрять легальную иммиграцию в Италию и препятствовать нелегальной.

В соответствии с актом была создана сеть центров временного пребывания, в которых желающие въехать в страну без документов должны были находиться в течение 30 дней и, в случае невозможности установить их личность, подлежали депортации.

Наполитано возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года. На время его правления пришлось два тяжелых политических кризиса. Во время правительственно-парламентского кризиса 2008 года, когда парламент выразил недоверие кабинету министров, он не принял отставку премьера Романо Проди и распустил парламент. В 2011 году из-за ухода в отставку премьера Сильвио Берлускони на фоне финансового кризиса, Наполитано предложил на пост премьера Марио Монти. Газета The New York Times отмечала, что тем самым Наполитано «оркестровал одну из самых сложных политических перестановок в послевоенной Италии, оставаясь ключевым гарантом политической стабильности».

В 2013 году Наполитано резонансно отказал в помиловании Берлускони, которого осудили за мошенничество на 4 года. На тот момент Берлускони было 76 лет.

14 января 2015 года Наполитано подписал акт о своей отставке с поста президента Италии.