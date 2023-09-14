«Мне претило преклонение перед Москвой»: умер первый президент Молдавии Снегур

После борьбы с неизлечимой болезнью в 82 года умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Политика похоронят с государственными почестями 16 сентября, в стране объявят национальный траур. «Газета.Ru» рассказывает о пути, который прошел агроном до главы независимого государства.

В ночь на 14 сентября на 83-м году жизни умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр страны Константин Тампиза, который с ним работал, на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена):

«Очень грустно. Ушел из жизни первый президент нашей страны, заложивший ее фундамент в период сложных, драматических перемен, масштабных политических, экономических и общественных вызовов».

По словам Тампизы, Снегур скончался от неизлечимой болезни. Он подчеркнул, что его коллега стал «неотъемлемой частью истории» Молдавии.

«Благодаря его мудрости, способности находить компромисс, мы избежали кровопролития в Гагаузии, был прекращен вспыхнувший военный конфликт в Приднестровье. Я был вместе с ним в Алма-Ате, когда создавалось СНГ, позволившее смягчить последствия распада СССР, разрыва экономических связей. Я был рядом с ним и в последние минуты его жизни», — рассказал политик.

16 сентября Мирчу Снегура похоронят с государственными почестями. В республике будет объявлен национальный траур.

Президент Молдавии Майя Санду отметила в посте в соцсети, что Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета страны. Она выразила соболезнования близким экс-президента.

От агронома до президента

Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты Сорокского уезда Королевства Румыния.

В 1961 году изучал агрономию в Кишиневском сельскохозяйственном институте. После этого работал по специальности, был председателем колхоза, руководил научно-производственными предприятиями на севере республики.

В 1981 году возглавил райком в городе Единцы, а через четыре года стал секретарем ЦК Компартии Молдавии и курировал агропромышленный комплекс.

В 1990 году был избран председателем Верховного совета Молдавской ССР, обойдя первого секретаря ЦК Коммунистической партии страны Петра Лучинского.

В том же году постановлением парламента был назначен на только что учрежденный пост президента.

Когда в 1992 году обострилась ситуация в Преднестровье, Снегур принял решение о вводе войск в город Бендеры. Конфликта удалось избежать, так как он и Ельцин в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова подписали соглашение о мирном урегулировании ситуации в регионе.

На выборах в 1996 году Снегур уступил Лучинскому, после чего возглавил Партию возрождения и согласия. Через несколько лет она прекратила существовать, а Снегур практически исчез из политической жизни Молдавии.

Противник СССР и создатель независимой Молдавии

В 1991 году Снегур не поддержал предложенный Михаилом Горбачевым новый союзный договора, в Кишиневе отказались проводить референдум о сохранении СССР. Во время путча 1991 года поддержал Бориса Ельцина.

Политик так вспоминал об этих событиях в интервью kp.ru в 2021 году:

«Все это смутное время мы находились в Совмине на пятом этаже, постоянно держали связь с районами и госструктурами.

На скорую руку ели и опять ловили новости из Москвы. Спать почти не ложились.

В Кишиневе и в целом по республике все было спокойно, никаких эксцессов и беспорядков. <...> Помню, на центральной площади собрался народ, все нас поддержали. Шел дождь, но никто не расходился. Независимость особо не праздновали».

8 декабря 1991 года Снегура избрали президентом Молдавии на всенародных выборах. Будучи единственным кандидатом, он получил 98,17% голосов избирателей.

«Никакой ностальгии или сожаления (из-за распада СССР. – «Газета.Ru») у меня нет. <...>

Мне всегда претило преклонение перед Центром, то есть Москвой, боязнь высказать свое мнение в условиях авторитарного режима. Молдова достойна лучшей участи, а ее трудолюбивый народ лучшей жизни.

Экономика становилась рыночной, хотя, конечно, всем было тяжело. Мы выбрали правильный путь», — говорил политик в интервью.

В интервью «Молдавским ведомостям» Снегур признавался, что считает свои действия и решения на первых порах существования независимой Молдавии верными:

«Провозгласить независимость – это одно, но потом надо создать полицию, армию, органы безопасности и так далее. Начать реформы. И все делалось президентскими указами, которые потом дебатировались в парламенте.

Законов-то не было! Я считаю, что в тех условиях я поступал правильно. Единственное, о чем я жалею, – что не удалось предотвратить вооруженную фазу приднестровского конфликта. Но это не по нашей вине».