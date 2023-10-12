Бомбежка Газы, заложники-израильтяне под землей. Как развивается война Израиля и ХАМАС

Последствия обстрелов со стороны армии Израиля в Газе, 12 октября 2023 года

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа один за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников-граждан Израиля, их число может достигать 150.

«Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет», — сказал Йоав Галант на брифинге с министрами обороны стран НАТО (цитата по ТАСС).

По мнению военного, подобного не случалось с еврейским народом с 1945 года.

«Это война за наше будущее. Мы изменим реальность на земле. <...> Армия обороны Израиля уничтожит ХАМАС», — пообещал Галант.

Минувшей ночью подразделения Армии обороны Израиля продолжили наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Это следует из сообщений, опубликованных в официальном Telegram-канале военных.

Серия ударов была нанесена по местам дислокации и командным пунктам элитных подразделений ХАМАС «Нухба».

«Элитные подразделения «Нухба» состоят из террористов, отобранных высокопоставленными лидерами ХАМАС для проведения засад, рейдов, нападений, проникновений на территорию Израиля через туннели, а также противотанковой борьбы и снайперского огня. «Нухба» — одна из ведущих сил, проникших в Израиль для совершения кровавых террористических атак», — говорится в сообщении Telegram-канала Армии обороны Израиля.

Ожесточенные столкновения между армией Израиля и членами ХАМАС произошли в городе Дженин.

Группировки теряют своих руководителей

Из подверженного бомбардировкам сектора Газа поступают сведения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок.

Израильские военные отчитались о ликвидации Мухаммеда Абу Шамале, который командовал военно-морскими силами ХАМАС. По версии ЦАХАЛ, в его резиденции хранилось оружие, используемое при атаках на Израиль.

На севере сектора Газа в результате попадания бомбы был убит высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) Муса Насир, сообщило издание Ynet.

В Джабалии на севере сектора Газа погиб вместе с семьей один из главарей группировки «Исламский джихад» Абдель Рахман Шехаб, сообщила Al Jazeera.

Заложников могут держать под землей

В плену ХАМАС остаются заложники-граждане Израиля. Турецкая газета Takvim сообщила, что их число может достигать 150.

«Судя по всему, они под землей. ХАМАС, поскольку тот планировал начать эту атаку и взять людей в заложники, заранее выделили места, где можно спрятать их и скрыть от израильской разведки», — заявил CNN представитель армии обороны Израиля подполковник Джонатан Корникус.

По данным газеты Habertürk, в переговоры с ХАМАС о судьбе заложников вступила Турция. Соответствующее распоряжение отдал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Контакты и с ХАМАС, и с Израилем по судьбе заложников поддерживает Международный комитет Красного Креста.

Посол Израиля в России Александр Бен заявил, что страна не ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

«Потому что сначала мы должны понять, кто там есть, в каком они состоянии: они живые, [или] они мертвые. Там же есть много женщин, детей. Все это надо как-то узнать», — сказал дипломат на брифинге для журналистов.

По данным посла, не ведутся переговоры и о прекращении боевых действий.

«Ни один электрический выключатель не включат, ни один водяной насос не запустят, ни один бензовоз не въедет в Газу до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — заявил ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац в соцсети X.

Погибли уже почти 2,5 тыс. человек

Число погибших при ударах по сектору Газа превысило 1,3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Палестины.

В Израиле погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3 тыс. Такие данные привела газета Times of Israel.

За сутки количество внутренне перемещенных лиц (вынужденно покинули дома, но остались на территории страны) в секторе Газа увеличилось на 30% и составило 338 934 человека. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.