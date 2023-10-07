«В два раза дешевле будет». Путин прокатил главу Узбекистана на российском внедорожнике

Президент России Владимир Путин прокатил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева на первом люксовом внедорожнике российского производства Aurus Komendant. Российский лидер, отмечающий сегодня день рождения, сам сидел за рулем. Он также показал машину и приехавшему чуть позже в Ново-Огарево главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Главы государств встретились, чтобы дать старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в свой день рождения принял в своей резиденции в Ново-Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева.

Российский политик лично продемонстрировал гостям возможности нового внедорожника Aurus. Мирзиёева он даже посадил в салон и прокатил. Затем Путин показал автомобиль прибывшему чуть позже Токаеву.

Компания Aurus выпускает лимузины, седаны, минивэны и внедорожники. Марку выбирают высокопоставленные политики, в коллекции Путина тоже есть одно такое авто.

В настоящее время Aurus выпускаются ограниченным тиражом и стоят дороже аналогов. В будущем, когда начнется их массовое производство, автомобили Aurus подешевеют. «Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет», — заверил президент.

В июле на ПМЭФ представили премиальный внедорожник Aurus Komendant, 70% комплектующих машины произведено в России. Авто стоимостью от 33,7 млн рублей уже запущено в серийное производство.

13 сентября российский президент продемонстрировал автомобиль Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну. Гость осмотрел машину снаружи и даже посидел в ней вместе с Путиным.

Об Aurus Komendant

Машина, которую Путин показывал Мирзиёеву и Токаеву, — это Aurus Komendant, первый люксовый внедорожник отечественного производства и вторая модель в линейке Aurus после седана Senat, серийная версия которого была представлена в мае 2021 года.

По размерам отечественная модель на несколько сантиметров больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставима с Cadillac Escalade последнего поколения (5380 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1820 мм в высоту).

В длину Komendant на 25 см меньше Senat, при этом снаряженная масса моделей одинаковая — 3235 кг.

Кузов внедорожника подготовлен под монтаж брони.

Газовые поставки

Путин, Мирзиёев и Токаев встретились, чтобы дать старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. В ходе церемонии главы государств выслушали доклады главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, после чего газ был подан.

«Давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно», — доложили со станции, после чего стороны поздравили друг друга с успешным запуском.