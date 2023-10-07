«В два раза дешевле будет». Путин прокатил главу Узбекистана на российском внедорожнике

Президент России Владимир Путин в свой день рождения принял в своей резиденции в Ново-Огарево лидеров Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева.
Российский политик лично продемонстрировал гостям возможности нового внедорожника Aurus. Мирзиёева он даже посадил в салон и прокатил. Затем Путин показал автомобиль прибывшему чуть позже Токаеву.
Компания Aurus выпускает лимузины, седаны, минивэны и внедорожники. Марку выбирают высокопоставленные политики, в коллекции Путина тоже есть одно такое авто.
В настоящее время Aurus выпускаются ограниченным тиражом и стоят дороже аналогов. В будущем, когда начнется их массовое производство, автомобили Aurus подешевеют. «Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет», — заверил президент.
В июле на ПМЭФ представили премиальный внедорожник Aurus Komendant, 70% комплектующих машины произведено в России. Авто стоимостью от 33,7 млн рублей уже запущено в серийное производство.
13 сентября российский президент продемонстрировал автомобиль Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну. Гость осмотрел машину снаружи и даже посидел в ней вместе с Путиным.
Об Aurus Komendant
Машина, которую Путин показывал Мирзиёеву и Токаеву, — это Aurus Komendant, первый люксовый внедорожник отечественного производства и вторая модель в линейке Aurus после седана Senat, серийная версия которого была представлена в мае 2021 года.
По размерам отечественная модель на несколько сантиметров больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставима с Cadillac Escalade последнего поколения (5380 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1820 мм в высоту).
В длину Komendant на 25 см меньше Senat, при этом снаряженная масса моделей одинаковая — 3235 кг.
Кузов внедорожника подготовлен под монтаж брони.
Газовые поставки
Путин, Мирзиёев и Токаев встретились, чтобы дать старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. В ходе церемонии главы государств выслушали доклады главы «Газпрома» Алексея Миллера, министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, после чего газ был подан.
«Давление в магистрали соответствует заданным параметрам, все системы работают штатно», — доложили со станции, после чего стороны поздравили друг друга с успешным запуском.