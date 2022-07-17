Первый люксовый внедорожник из России. Каким будет Aurus Komendant

Производственная площадка Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» готовится к серийному производству внедорожников Komendant, выяснила «Газета.Ru». Презентацию автомобиля планируется провести до конца лета. Какой получится новинка, сколько она может стоить и кто будет такие машины покупать, — в материале «Газеты.Ru».

В нынешнем году состоится презентация новой модели Aurus Komendant, сообщил «Газете.Ru» российский автопроизводитель. Это первый люксовый внедорожник отечественного производства и вторая модель в линейке Aurus после седана Senat, серийная версия которого была представлена в мае 2021 года.

На предприятии Aurus уже запущены подготовительные работы для предстоящего серийного выпуска автомобилей Komendant,

заявили в компании. Завод Aurus в Республике Татарстан продолжает функционировать в штатном режиме, говорят представители марки.

«В настоящее время компания сосредоточена на подготовке к премьере внедорожника, в рамках которой он будет представлен широкой общественности. Об итоговой дате и месте проведения мероприятия компания сообщит в ближайшей перспективе», – рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Aurus.

В мае этого года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль представят до конца лета.

Холодильник с «автопилотом»

Aurus Komendant станет одним из самых крупных и тяжелых внедорожников премиум-класса. Как следует из одобрение типа транспортного средства (ОТТС), по размерам отечественная модель на несколько сантиметров больше, чем Toyota Land Cruiser 300, и сопоставима с Cadillac Escalade последнего поколения (5380 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1820 мм в высоту).

Кузов внедорожника подготовлен под монтаж брони.

В длину Komendant на 25 см меньше Senat, при этом снаряженная масса моделей одинаковая – 3235 кг.

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Согласно ОТТС, Komendant оснастят двигателем НАМИ-4123,

который разработан в сотрудничестве с немецкой компанией Porsche Engineering.

Такая же гибридная силовая установка установлена в седанах Senat — это 4,4-литровый бензиновый мотор V8 с двумя турбокомпрессорами, его мощность составляет 598 л.с. Гибридная версия снабжается помимо обычного мотора электродвигателем мощностью 62 л.с., который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В список оснащения Komendant входят

задние раскладные столики, холодильник, макияжные зеркала с подсветкой

розетки и USB-разъемы, модули Bluetooth и Wi-Fi, камера кругового обзора и пульт дистанционного управления охранной сигнализации с бесключевым доступом. Задние пассажиры смогут настраивать под себя мультимедийную систему, а также поднимать и опускать оконные шторки нажатием кнопки.

На втором ряду внедорожника предлагаются места только для двух пассажиров. Все кресла оснащаются электрорегулировками и подогревом. Помимо фронтальных подушек безопасности предусмотрен коленный эйрбэг, а за дополнительную плату машину оснастят шторками безопасности для первого и второго ряда сидений.

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Рулевая колонка Komendant оснащена электрорегулировкой по высоте и вылету, обогревом обода, в перечне опций также есть подрулевые переключатели скоростей.

За дополнительную плату водитель получит комплекс систем активной безопасности, который страхует от ДТП. Система поможет держаться в потоке на круиз-контроле, самостоятельно тормозить в случае опасности, распознавать пешеходов и дорожные знаки, а также контролировать слепые зоны.

В Aurus уверяют, что серьезных проблем с деталями для производства автомобилей нет.

«По комплектующим и материалам, попавшим под запрет импорта в Россию, уже найдены альтернативные поставщики, в настоящее время заключаются необходимые договоры. Продолжается планомерная работа по увеличению количества локальных поставщиков», – сообщили в компании Aurus.

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Цены и перспективы

В апреле нынешнего года глава Минпромторга Мантуров заявил, что цены на автомобили Aurus придется повысить. Автомобили Senat на запуске производства стоили от 18 млн рублей, а начальную стоимость Komendant производитель пока не называет.

«Цена каждого конкретного автомобиля определяется в индивидуальном порядке, напрямую зависит от набора выбранных опций», – уточняют в пресс-службе производителя.

Стоимость внедорожника Komendant составит около 22-25 млн руб.,

предполагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Прежде всего, заказывать такие автомобили начнут госструктуры и очень состоятельные топ-менеджеры государственных и окологосударственных компаний», — говорит Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Для дальнейшего развития компании Aurus следует создать родственный бренд для выпуска более массовых внедорожников и легковых машин бизнес-класса, близких к Audi A6 и Toyota Camry, считает он.

Этот шаг позволит компании увеличить объемы производства и повысит лояльность поставщиков. Последние смогут предложить более конкурентоспособные цены и уменьшат себестоимость комплектующих, что должно стать стимулом для развития основного премиум-продукта, замечает собеседник.

Спрос на Komendant окажется гораздо выше, чем объемы производства модели в ближайшее время,

уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Кроссовер станет популярнее седана Senat. При этом он будет выпускаться на отработанной технологии, поскольку платформа и важные узлы у моделей одинаковые», — говорит Кадаков.

Часть покупателей внедорожников Komendant уже будет иметь другие автомобили премиум-класса, вроде, Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce.

«Всегда есть люди, которые хотят купить автомобиль такого российского бренда. Отчасти это престижно и знаково, отчасти люди будут хотеть автомобиль как у президента или быть причастными к государственной элите», — добавил главный редактор журнала «За рулем».