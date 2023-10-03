Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика
Размер текста
А
А
А

Деньги заканчиваются. В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины

В Белом доме заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку ВСУ

У Соединенных Штатов нет средств на долгосрочную поддержку Украины, заявила представитель администрации страны Карин Жан-Пьер. В то же время все текущие потребности Киева Вашингтон сможет удовлетворить, заверили в Белом доме. Накануне президент Джо Байден пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона больше нет денег на долговременную военную поддержку Киева.

«Их (средств — «Газета.Ru») достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение», — подчеркнула она в ходе брифинга.

В то же время в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны, добавила Жан-Пьер.

«За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет побороть нас, он ошибается. Он ошибается. И поэтому вскоре будет еще один пакет помощи, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины», — заявила представитель Белого дома.

Проект бюджета

Заявление Белого дома было сделано через два дня после того, как палата представителей поддержала законопроект о государственном финансировании, который не включал помощь Украине. Решение стало ударом как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для президента Джо Байдена, сделавшего помощь Украине одним из своих приоритетов. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду, что «это инцидент, а не система». В Киеве уверены, что Вашингтон не будет сворачивать программу военной помощи.

Одновременно с этим в Пентагоне опасаются, что не смогут поставлять оружие в течение длительного времени, если конгресс не предоставит дополнительное финансирование. У Министерства обороны все еще есть около $5,4 млрд, которые можно передать Киеву, но у него быстро заканчиваются деньги для пополнения собственных запасов, пишет Politico со ссылкой на двоих американских чиновников. У Пентагона также осталось $1,6 млрд, выделенных конгрессом Украине, но власти решили использовать эти деньги на закупки для американских вооруженных сил.

Накануне Байден после утверждения временного бюджета пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится. По его словам, большинство конгрессменов Соединенных Штатов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

«Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем», — сказал он.

Белый дом ранее подтвердил, что США потратили на украинский конфликт почти $111 млрд. Только в ходе последнего визита Зеленского в США Киев получил от Вашингтона оружия и техники на $128 млн.

В августе Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы. Из них $24 млрд предполагается выделить Киеву.

Помощь ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину, независимо от происходящих в США событий.

Так, Евросоюз может до конца текущего года согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи на 2024 год.

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал дипломат.

Боррель при этом признал, что украинские войска не достигли больших успехов на линии фронта, но заверил, что помощь ЕС не зависит от результатов контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий