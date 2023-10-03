Деньги заканчиваются. В США заявили, что больше неспособны на долгосрочную поддержку Украины

У Соединенных Штатов нет средств на долгосрочную поддержку Украины, заявила представитель администрации страны Карин Жан-Пьер. В то же время все текущие потребности Киева Вашингтон сможет удовлетворить, заверили в Белом доме. Накануне президент Джо Байден пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона больше нет денег на долговременную военную поддержку Киева.

«Их (средств — «Газета.Ru») достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение», — подчеркнула она в ходе брифинга.

В то же время в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны, добавила Жан-Пьер.

«За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет побороть нас, он ошибается. Он ошибается. И поэтому вскоре будет еще один пакет помощи, чтобы продемонстрировать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины», — заявила представитель Белого дома.

Проект бюджета

Заявление Белого дома было сделано через два дня после того, как палата представителей поддержала законопроект о государственном финансировании, который не включал помощь Украине. Решение стало ударом как для президента Украины Владимира Зеленского, так и для президента Джо Байдена, сделавшего помощь Украине одним из своих приоритетов. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил надежду, что «это инцидент, а не система». В Киеве уверены, что Вашингтон не будет сворачивать программу военной помощи.

Одновременно с этим в Пентагоне опасаются, что не смогут поставлять оружие в течение длительного времени, если конгресс не предоставит дополнительное финансирование. У Министерства обороны все еще есть около $5,4 млрд, которые можно передать Киеву, но у него быстро заканчиваются деньги для пополнения собственных запасов, пишет Politico со ссылкой на двоих американских чиновников. У Пентагона также осталось $1,6 млрд, выделенных конгрессом Украине, но власти решили использовать эти деньги на закупки для американских вооруженных сил.

Накануне Байден после утверждения временного бюджета пообещал, что помощь союзникам США и Украине не закончится. По его словам, большинство конгрессменов Соединенных Штатов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

«Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем», — сказал он.

Белый дом ранее подтвердил, что США потратили на украинский конфликт почти $111 млрд. Только в ходе последнего визита Зеленского в США Киев получил от Вашингтона оружия и техники на $128 млн.

В августе Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы. Из них $24 млрд предполагается выделить Киеву.

Помощь ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину, независимо от происходящих в США событий.

Так, Евросоюз может до конца текущего года согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи на 2024 год.

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать ее, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал дипломат.

Боррель при этом признал, что украинские войска не достигли больших успехов на линии фронта, но заверил, что помощь ЕС не зависит от результатов контрнаступления ВСУ.