Германия призвала создать зимний щит для Украины

Украине нужно предоставить пакет поддержки, который поможет стране пережить зимний период, считает глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Bild. Во время визита руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц Евросоюза в Киев она отметила, что это касается усиление ПВО и поставок энергоносителей.

«Украине нужен защитный щит от зимы», — пояснила Бербок.

Она добавила, что Берлин, скорее всего, не сможет предоставить Украине больше систем ПВО. Бербок подчеркнула, что вопрос с поставками придется решать другим мировым государствам.

Глава МИД стран ЕС впервые собрались на неформальную встречу в Киеве 2 октября. Как ожидается, в рамках переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержке Киева со стороны Брюсселя. ЕС нарастил финансовую и военную помощь Украине в ответ на запуск российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года. Кроме того, Брюссель ввел масштабные санкции против Москвы.

Ранее на Украине предупредили о риске срыва отопительного сезона.