«Ленд-лиз не работал». Почему США запустили программу помощи Украине и не использовали ее

В США 30 сентября завершился 2023 финансовый год, и за период его действия Киев так ничего и не получил по ленд-лизу — для помощи Украине США использовались другие механизмы, поскольку Киеву это было выгоднее. Проект финансирования правительства одобрен, и в него не включена помощь Киеву. Президент США Байден надеется, что конгресс выполнит обязательства и окажет Украине помощь.

В США закончился 2023 финансовый год, в котором действовал закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua». Отмечается, что Киев за время действия ленд-лиза не получил ничего, для поддержки Украины использовались другие механизмы.

«В реальности ленд-лиз вообще никогда не работал, поскольку США и так давали Украине оружие, причем без всякой оплаты и условий, что чисто экономически было выгоднее для Киева, чем ленд-лиз»,

— так Белый дом объяснил неиспользование ленд-лиза, передает «Страна.ua»

Отмечается, что закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года. Он действовал до конца 2023 финансового года, который истек 30 сентября. Закон был принят в конгрессе практически единогласно. Газета The Washington Post писала, что ленд-лиз должен был помочь ускорить поставки техники Украине.

Согласно ему, Киев, как и другие восточноевропейские страны, могли бы получать за обозначенный период военную технику от США в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве: таких как кредитование на пять лет и оплата расходов США в связи с арендным контрактом. Предполагалось, что ленд-лиз будет работать аналогично ситуации во Второй мировой войне, когда США снабжали своих союзников, в частности СССР, без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Во время Второй мировой войны США предоставили союзникам военных товаров более чем на $50 млрд — на 2020 год сумма эквивалентна $690 млрд. Из них $31 млрд получила Великобритания, $11 млрд — СССР. Также помощь получали Франция, Китай и другие страны.

Просьба Байдена

Байден заявил, что надеется на одобрение конгрессом необходимой Украине помощи после того, как проект финансирования правительства был утвержден без средств для Киева. Об этом он заявил в ходе выступления, сообщается на сайте Белого дома.

«Давайте внесем ясность, я надеюсь, что мои друзья с той стороны (республиканцы. — «Газета.Ru») сдержат свое слово о поддержке Украины. Давайте проголосуем за нее», — сказал он.

Также Байден выразил надежду, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти выполнит обязательство по обеспечению прохождения законопроекта о необходимой Украине помощи.

Риск шатдауна

10 апреля источники Politico в Белом доме сообщили, что Вашингтон решил не использовать ленд-лиз, чтобы Киев не платил за помощь. Отмечалось, что механизм может быть задействован, если Украина потеряет поддержку демократов или республиканцев. Такая ситуация и развивается сейчас в США: 1 октября конгресс одобрил проект продления финансирования правительства на 45 дней, из него был исключен пункт о военной помощи Украине. Проект бюджета подписал Байден. Так США избежали шатдауна — приостановки работы правительства.

Пункт о помощи Украине предложил исключить спикер республиканец Кевин Маккарти. В свою очередь Байден — демократ — призвал его обеспечить Украину военной помощью «в этот критический момент».

«Я думаю, если бы у нас был чистый проект без [помощи для] Украины, мы, вероятно, смогли бы довести [законопроект] до конца. Я думаю, если сенат добавит Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю... я думаю, это может вызвать реальные проблемы», — заявил он в эфире CNN.

При этом большинство конгрессменов в сенате и палате представителей поддержали отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн.

За последние 10 лет США сталкивались с шатдауном трижды: он объявлялся в 2013, 2018 и 2019 годы. Аналитики писали, что такой сценарий не был бы шоком и привел бы к двум вещам: во-первых, госслужащие ушли бы в неоплачиваемый отпуск до тех пор, пока ситуация не разрешится, во-вторых, по мнению финансиста Билла Браудера, такое стечение обстоятельств сыграло бы на руку президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, автор Newsweek Элли Кук отметила, что предполагаемая приостановка работы американского правительства стала бы катастрофой для Украины.

После появления информации о принятии финансирования правительства США без помощи Киеву посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что у Киева есть средства для обеспечения армии после прекращения военной помощи США. По ее словам, решение американских властей не повлияет на поставки оружия, которые были запланированы и согласованы ранее.

«У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) +$1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы», — отметила украинский посол.

В свою очередь представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что Киев активно работает с американскими властями над тем, чтобы бюджет США на следующий финансовый год включал помощь для Украины.