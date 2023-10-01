Боррель неожиданно приехал в Одессу в День воссоединения новых регионов с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Одессу без предупреждения. Он выступил на фоне Спасо-Преображенского собора, поврежденного в ходе боевых действий. По словам дипломата, Одесса — красивый город, который должен мелькать в заголовках газет из-за своей яркой культуры, а не обстрелов. О чем еще говорил Боррель в День воссоединения новых регионов с РФ – у «Газеты.Ru».

Глава евродипломатии Жозеп Боррель приехал в украинскую Одессу с необъявленным визитом. Об этом стало известно из видеозаписи на его странице в X (бывший Twitter).

Политик назвал Одессу красивым историческим городом и заявил, что она должна мелькать в заголовках «из-за ее яркой культуры и духа», вместо этого она оказывается в новостях из-за обстрелов.

По словам главы европейской службы внешних связей, ЕС поддерживает восстановление разрушенных в ходе конфликта украинских объектов. Его визит должен показать, что ЕС поддерживает Киев в военном и экономическом плане.

Осудил референдумы

Боррель приехал в Одессу в годовщину присоединения Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей к России. 30 сентября 2022 года в Кремле президент Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их принятии в состав РФ. С российской стороны документы подписал президент, от ДНР и ЛНР — их главы Денис Пушилин и Леонид Пасечник, от Херсонской и Запорожской областей — Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

До подписания документов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Большинство жителей высказались в пользу такого варианта развития событий.

После этого Боррель от лица внешнеполитической службы ЕС заявил, что организация отказывается признавать итоги референдумов:

«ЕС решительно осуждает запланированные незаконные референдумы, которые направлены против законных и демократически избранных украинских властей».

В День воссоединения указанных регионов с Россией он отметил, что Евросоюз по-прежнему считает их включение в состав РФ незаконным.

Спасо-Преображенский собор

Боррель выступил на фоне одесского Спасо-Преображенского собора (первый православный храм Одессы, постройка появилась в 1794 году). 24 июля ЮНЕСКО заявила об ущербе, полученном объектами Всемирного наследия, в том числе Спасо-Преображенским собором из-за боевых действий.

В августе ЮНЕСКО представила предварительные результаты экспертизы по оценке ущерба, который нанесли культурному наследию портового украинского города. Состояние Спасо-Преображенского собора специалисты оценили как «сильно поврежденное».

Наиболее сильные разрушения собор получил 23 июля. Тогда ВС РФ нанесли ракетный удар в районе Одессы. Целью российских военных, как заявляли в Минобороны РФ, стали объекты, где «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров». В российском оборонном ведомстве считают наиболее вероятной причиной разрушения храма падение украинской ракеты ПВО.