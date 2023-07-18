«Это объявление войны». Рамафоса объяснил, почему ЮАР не может арестовать Путина

До саммита стран БРИКС, который в этом году пройдет в Йоханнесбурге, остается чуть больше месяца. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Объявление войны»

Президент ЮАР Сирил Рамафоса полагает, что гипотетический арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда был бы равносилен объявлению войны Москве.

«Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны», — сказал Рамафоса на просьбу прокомментировать требование МУС, выдавшего ордер на арест российского президента (цитата по Bloomberg).

«Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики», — добавил лидер ЮАР в ответе Высокому суду в Гаутенге (Верховный суд ЮАР).

Ранее Рамафоса заявлял, что пока Путин не приземлится в стране — а он может никогда этого не сделать — он не обязан высказываться по этому поводу. «Никаких обязательств по аресту не возникло», — отметил он.

«Потенциально это могло бы возникнуть, если бы президент Путин приехал в Южную Африку», — признал политик.

Изначально президент ЮАР настаивал на том, чтобы его позиция держалась судом в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность. Однако Верховный суд ЮАР 18 июля распорядился обнародовать конфиденциальный письменный ответ Рамапосы суду по поводу требования оппозиционной партии «Демократический альянс» обязать правительство страны выполнить требование МУС об аресте.

Ордер на арест

Южноафриканская республика пыталась обойти юридические требования, либо перенеся саммит в Китай, либо проведя его в онлайн-формате, но другие члены БРИКС наложили вето на оба эти варианта.

В конце мая правительство ЮАР сообщило, что у участников встреч БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет дипломатический иммунитет. Соответствующий документ подписала министр иностранных дел Наледи Пандор. Иммунитет означает, что лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания и не может быть арестовано или задержано.

Российская сторона отклонила предложение Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС делегацию РФ возглавил глава МИД Сергей Лавров, а не Путин.

В Кремле же еще не определили формат участия (очный или заочный, по видеосвязи) Владимира Путина в саммите. «После того, как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим», — заявил ТАСС представитель президента РФ Дмитрий Песков 14 июля.

15-й саммит стран-членов БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

ЮАР уже сталкивалась с международным осуждением, когда в 2015 году отказалась арестовать тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира по ордеру МУС. Аль-Баширу были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде. МУС заявил, что Претория не выполняет свои международные обязательства.

В марте этого года МУС в марте выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых обвиняют в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва в ответ подчеркнула, что юрисдикция МУС не распространяется на РФ.